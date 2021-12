Sessão da Tarde da semana: programação entre 27 e 31 de dezembro

A Sessão da Tarde da última semana do ano vai exibir filmes para toda a família. Veja a programação dos filmes que serão exibidos na Globo logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 27 de dezembro – Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição de O Pequeno Príncipe (2015). No filme infantil, A Pequena Garota conhece o excêntrico Aviador, que a apresenta ao mágico mundo do Pequeno Príncipe. Tudo é possível nesse novo mundo e a menina começa a redescobrir sua infância.

Título Original: The Little Prince

Direção: Mark Osborne

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Aventura

Horário: 15h15

Terça-feira, 28 de dezembro – Uma Família Em Apuros

Na terça, é a vez de Uma Família Em Apuros (2012). Artie e Diane Decker ficam responsáveis por cuidar dos netos quando a filha do casal sai para trabalhar. Porém, os métodos modernos de educação, que excluem punições e deixam de lado qualquer tipo de diversão, entram em conflito com tudo aquilo que Artie e Diane aprenderam com a vida. Os avós decidem deixar de lado as recomendações da filha e adotam seus próprios métodos para conquistar as crianças.

Título Original: Parental Guidance

Elenco: Billy Crystal, Kyl Harrison Breitkpof, Bailee Madison, Bette Midler, Tom Everett Scott, Marisa Tomei

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

Quarta-feira, 29 de dezembro – Sessão da Tarde da semana

Truque de Mestre (2013) é o filme de quarta-feira. No longa, um grupo de ilusionistas, além de encantar o público com suas mágicas, rouba bancos e distribui o dinheiro entre os espectadores. Os crimes fazem com que o agente o FBI Dylan Hobbs fique determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Ele conta com ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um desmistificador de mágicos.

Título Original: Now You See Me

Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo

Direção: Louis Leterrier

Nacionalidade: Americana, francesa

Gênero: Suspense

Horário: 15h15

Quinta-feira, 30 de dezembro – Turma da Mônica – Laços

Na quinta, a Sessão da Tarde exibe Turma da Mônica – Laços (2019). No longa, Floquinho desaparece e Cebolinha conta com a ajuda dos amigos Cascão, Mônica e Magali para encontrar seu cachorro de estimação.

Título Original: Turma Da Mônica – Laços

Elenco: Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e mais

Direção: Daniel Rezende

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Infantil, família

Horário: 15h15

Sexta-feira, 31 de dezembro – Sessão da Tarde da semana

No último dia do ano, o publico assiste Noite de Ano Novo (2011). O filme mostra várias histórias de casais e solteiros que se entrelaçam no réveillon, em Nova York. Título Original: New Year’s Eve Elenco: Ashton Kutcher, Jessica Biel. Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Zac Efron Direção: Garry Marshall Nacionalidade: Americana Gênero: Comédia romântica

Horário: 15h15

