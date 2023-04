Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (na imagem) chega aos cinemas no dia 13 de abril de 2023 e é um dos filmes mais esperados do mês - Foto: Reprodução/Divulgação/Paramount Pictures

Filmes que chegam aos cinemas em abril de 2023 no Brasil

As estreias de filmes do mês de abril de 2023 estão chegando! A lista de novidades reúne algumas produções bastante aguardadas pelo público, como Super Mario Bros. e a adaptação do popular jogo Dungeons & Dragons. Também há romance, terror e drama para entreter o público nas próximas semanas.

Super Mario Bros. estreia nos cinemas em abril de 2023

Bastante esperado pelo público, o popular personagem Super Mario Bros. ganhará um filme em 2023 que chega aos cinemas em 6 de abril. A animação tem a direção de Aaron Horvath e Michael Jelenic e mostra Mario e seu irmão Luigi em uma missão para salvar uma princesa.

Em sua versão original, a voz do personagem protagonista é do ator Chris Pratt, o Peter Quill de Guardiões da Galáxia. Já no Brasil, a dublagem será de Raphael Rossato, que já dubla o ator nos filmes da Marvel.

Na pele de Luigi, que em inglês é do ator Charlie Day, a versão brasileira traz o dublador Manolo Rey, conhecido por dar voz a personagens como Sonic e o Gaguinho de Looney Tunes.

Renfield - Dando Sangue Pelo Chefe

Também no dia 6 de abril chega aos cinemas o filme Renfield - Dando Sangue Pelo Chefe. A comédia é dirigida por Chris McKay e traz os atores Nicholas Hoult e Nicolas Cage nos papéis principais.

Na trama, Renfield é um rapaz que trabalha para o Conde Drácula de forma devota. Porém, certo dia ele resolve deixar o seu posto de funcionário fiel.

O Exorcista do Papa

Para quem gosta de terror, nunca faltam filmes. A partir do dia 6 de abril, o público poderá conferir nas telonas O Exorcista do Papa, estrelado por Russell Crowe e Franco Nero. O longa dirigido por Julius Avery tem inspiração em um padre que existiu na vida real, Gabriele Amorth, italiano conhecido por ser um famoso exorcista.

Na história do filme, o padre Gabriele Amorth investiga a possessão demoníaca de um jovem. Durante o processo, ele acaba esbarrando em revelações que foram escondidas.

Broker - Uma Nova Chance

Coreano, Broker - Uma Nova Chance estreou em vários países ao longo de 2022, mas só chega aos cinemas brasileiros agora entre os filmes que estreiam no dia 6 abril de 2023.

Com o ator Song Kang-ho, muito conhecido por Parasita (2019), e Bae Doona, da série Sense 8 (2015 - 2018), e a cantora e atriz IU, o longa mostra o relacionamento de pessoas em torno de uma caixa de bebê, um pequeno espaço em que pais podem deixar seus bebês anonimamente.

Air: A História Por Trás do Logo

Dirigido por Ben Affleck, Air: A História Por Trás do Logo traz no dia 6 de abril os atores Matt Damon, Jason Bateman e próprio Ben Affleck na história real do vendedor de sapatos Sonny Vaccaro que se tornou chefe da marca esportiva Nike. Na trama, ele lidera a busca da marca atrás do maior jogador de basquete da história, Michael Jordan.

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes chega aos cinemas no dia 13 de abril e traz uma adaptação bastante aguardada entre os fãs de jogos de RPG. O longa traz os atores Chris Pine, Regé-Jean Page e Hugh Grant, que inclusive estiveram no Brasil em dezembro de 2022, na CCXP, para divulgar a produção.

A trama mostra um charmoso ladrão que conta com a ajuda implorável de aventureiros em uma jornada para recuperar uma relíquia perdida.

Belo Desastre é um dos filmes de abril

Belo Desastre é outro filme que chega no dia 13 de abril. O longa metragem é adaptação do primeiro livro da série literária da autora Jamie McGuire sobre os irmãos Maddox. Nos papéis principais, estão os atores Dylan Sprouse, que vive Travis Maddox, e Virginia Gardner como Abby Abernathy.

A história começa com Abby, uma boa garota, chegando a univerdade. Ela conhece Travis, um bonitão tatuado estilo bad boy que não vai mais sair de sua cabeça.

Beau Tem Medo

Beau Tem Medo, nova produção da A24, estreia no dia 20 de abril nos cinemas brasileiros. O longa traz o ator Joaquin Phoenix no papel principal e é dirigido por Ari Aster, responsável por filmes como Hereditário (2018) e Midsommar: O Mal não Espera a Noite (2019).

Na história do longa metragem, Beau é um homem de boas maneiras, mas cheio de ansiedades. Após a morte da mãe de forma repentina, ele é obrigado a enfrentar alguns de seus medos mais sombrios.

Deixados Para Trás: O Início do Fim

Para quem gosta de filmes do mundo gospel, Deixados Para Trás para trás pode ser uma opção. O longa estreia no dia 27 de abril e traz uma história estrelada pelo ator Kevin Sorbo, conhecido por outras obras do gênero, como Deus não Está Morto.

Neste longa, seis meses se passam desde que milhões de pessoas ao redor do mundo sumiram sem deixar rastro. O mundo se tornou um lugar caótico e muito acreditam que o desaparecimento é o que já descrito na Bíblia. Entre medos e dúvidas, um jornalista decide ir atrás da verdade.

Outros filmes que estreiam nos cinemas em abril de 2023

Além dos filmes já citados, mais 7 produções estreiam nos cinemas brasileiros durante o mês de abril. Há romance, terror, ação e até documentário na lista.

Desejo Proibido - 06 de abril

Suzume - 13 de abril

A Morte do Demônio - 20 de abril

Ninguém é de Ninguém - 20 de abril

Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan - 20 de abril

O Nascimento do Mal - 27 de abril

Jair Rodrigues - Deixa que Digam (documentário) - 27 de abril

