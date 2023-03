Quando estreia O Auto da Compadecida 2?

Mais de 20 anos depois do lançamento de um dos filmes nacionais de maior sucesso, O Auto da Compadecida 2 foi confirmado pelos atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele, protagonistas do longa-metragem. O lançamento de O Auto da Compadecida 2 está previsto para 2024, ainda sem mês e dia definido. O anúncio foi feito pelos atores que interpretaram a dupla Chicó e João Grilo no último domingo, 12.

"João Grilo & Chicó, vinte e cinco anos depois juntos mais uma vez", escreveram os atores. O anúncio da sequência do longa-metragem diz que "a dupla mais amada do Brasil está de volta, após 25 anos, celebrando o que há de melhor na nossa cultura". A obra será dirigida por Guel Arraes e Flávio Lacerda.

O Auto da Compadecida foi lançado em 2000 e acompanha a história dos nordestinos João Grilo (Matheus Nachtergaele), um pobre e mentiroso, e Chicó (Selton Mello), o mais covarde dos homens. Os dois conseguem atravessar várias situações enganando o povo do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba, e lutam para conseguir o pão de cada dia até que presenciam a aparição de Nossa Senhora (Fernanda Montenegro), a salvação na vida de ambos. O filme é uma adaptação da obra de Ariano Suassuna.

O filme arrecadou mais de R$ 11 milhões de reais em bilheteria e levou mais de 2 milhões de brasileiros ao cinema, número alto na época em que o filme foi exibido.

A trama já havia sido exibida em formato de série na Globo e foi remontada para ser exibida nas telonas. O sucesso foi tanto que a obra atualmente é mais lembrada para a versão dos cinemas e se consolidou como um dos clássicos do audiovisual brasileiro.

Apenas os protagonistas Selton Mello e Matheus Nachtergaele estão confirmados no longa-metragem por enquanto. O elenco deve ser anunciado em breve.

Em O Auto da Compadecida, o elenco contou com Lima Duarte, Denise Fraga, Diogo Vilela, Virginia Cavendish, Aramis Trindade, Marco Nanini, Maurício Gonçalves, Fernanda Montenegro, Luís Melo, Bruno Garcia e mais.

Veja a publicação do anúncio de O Auto da Compadecida 2:

Onde assistir O Auto da Compadecida?

O Auto da Compadecida 2 será lançado somente nos cinemas. Enquanto 2024 não chega, o público pode rever o filme de 2000 no streaming.

O lonaga-metragem está disponível para os assinantes do Globoplay.

O longa-metragem tem 1h42 min de duração e classificação indicativa de 12 anos.

O longa-metragem tem 1h42 min de duração e classificação indicativa de 12 anos. A trama foi dirigida por Guel Arraes, que também será responsável pela continuação.

Por onde anda Matheus Nachtergaele?

Atualmente com 55 anos de idade, Matheus segue trabalhando como ator. Ele encerrou seu contrato com a Globo em fevereiro deste ano, após 26 anos trabalhando de forma fixa. O ator agora terá contrato por obra e poderá negociar participações com outros canais, de acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Nachtergaele está em turnê com a peça Molière - Uma comédia musical de Sabina Berman. Na Globo, seu último trabalho foi no seriado Todas as Mulheres do Mundo (2020) e na série Cine Holliúdy (2019-2022) no papel do Prefeito Olegário Maciel. O ator é bastante ativo nas redes sociais e sempre publica cliques de seus trabalhos.