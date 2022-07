Filó conta sobre Tadeu e peão desaparece da fazenda

Filó conta sobre Tadeu apenas na reta final da trama. Durante uma conversa, José Leôncio (Marcos Palmeira) diz que sempre soube que o rapaz não era seu filho legítimo. A dona de casa questiona o motivo pelo qual Zé nunca revelou que sabia a verdade e ele diz que, no fundo, queria que o rapaz fosse seu herdeiro. Enquanto isso, o rapaz escuta tudo.

Como Filó conta sobre Tadeu e quem é seu pai?

Em 1990, a paternidade de Tadeu é revelada durante uma conversa entre Filó e José Leôncio. Se o roteiro for o mesmo da versão original, Filó conta sobre Tadeu e o rei do gado dirá que sempre soube que o rapaz não é seu filho legítimo.

José Leôncio dirá que sempre cuidou do peão desde que ele era criança. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. O rei do gado diz que queria que o rapaz fosse seu filho. Quando Madeleine (Karine Teles) deixou a fazenda com Jove nos braços, a vida do protagonista perdeu o sentido.

“Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, diz Filó sobre Tadeu é filho de José Leôncio.

Tadeu escuta toda a conversa atrás da porta. “Já desconfiava. Me enganaram a vida inteira, mentiram pra mim, diacho. Vou picar a mula daqui, nunca mais ninguém vai ouvir falar de mim”, diz ele.

O filho de Filó arruma suas coisas e decide ir embora da fazenda de José Leôncio sem se despedir de ninguém. É então que ele encontra o Velho do Rio (Osmar Prado), que consola o rapaz e faz com que ele mude de ideia. “Onde você está indo com tanta pressa, Tadeu?”, questiona a entidade. “O senhor é o Velho do Rio?”, se surpreende o rapaz.

A entidade questiona se Tadeu ia embora de casa sem pedir a benção para seu pai, e o rapaz responde, claramente desolado com o que ouviu: “ele não é meu pai”.

“Você conhece algum outro?”, pergunta o Velho. “Eu pensava que ele era o meu pai, mas ele não é”, continua o filho de Filó. “E quem te falou essa besteira?”, questiona o personagem místico. “Eu ouvi ele conversando com a mãe lá na cozinha. E o senhor falou que eu não sou seu neto.”

Com raiva, Tadeu até chega a chamar sua mãe de “mulher de currutela” e que nem ela sabia quem era seu progenitor. A entidade continua falando que apesar do rapaz não ter ligação sanguínea com Zé, eles sempre serão pai e filho. “Volta lá e diz que eu falei contigo, que eu te chamei de neto”.

Quem é o pai de Tadeu?

A identidade do pai de Tadeu não foi revelada na primeira versão da novela. Mesmo depois de afirmar que o rapaz não é filho de Zé, não há nenhuma menção ao nome do progenitor do peão ou o que aconteceu com ele.

Apesar de não ser herdeiro legítimo de Zé, o rei do gado divide igualmente seu bens entre seus três filhos e também deixa uma parte para Filó.

Também é Tadeu quem fica com a sela de prata do velho Joventino (Irandhir Santos). José Lucas desiste da competição por não achar que é merecedor do item. Jove (Jesuíta Barbosa) também perde o interesse em ficar com a sela pois está focado em cuidar dos negócios do pai e no casamento com Juma (Alanis Guillen).

José Leôncio não fica satisfeito com a desistência dos filhos, mas acaba cedendo. Além disso, os irmãos também acreditam que Tadeu é quem mais merece ficar com o item.

