Filó da novela Pantanal guarda segredo de José Leôncio até o final

No remake de 2022, Filó na novela Pantanal será mãe de Tadeu, interpretado por José Loreto . O rapaz é filho de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), mas isso é um segredo guardado a sete chaves por ela, que passa a trabalhar na casa do fazendeiro e desenvolve uma grande paixão por ele. A personagem é interpretada por Leticia Salles na primeira fase do folhetim e por Dira Paes na segunda.

A novela vai começar na Rede Globo no dia 28 de março na faixa das 21 horas.

Filó da novela Pantanal na primeira fase

Na primeira fase de Pantanal, Leticia Salles é quem vive a personagem. É nesta parte da trama que a jovem surge grávida na fazenda de José Leôncio, onde passa a viver e trabalhar como empregada. Os dois haviam se conhecido em um prostibulo há algum tempo atrás.

A mulher teve uma vida difícil. Foi expulsa de casa pela mãe aos 12 anos e encontra abrigo em uma currutela. Após o nascimento de Tadeu, seu filho, o garoto é criado como se fosse afilhado de José Leôncio, a quem ele chama de padrinho.

Também é na primeira fase que José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) e leva a mulher para morar na fazenda, despertando o ciúmes de Filó.

Letícia Salles tem 27 anos de idade e este é o seu primeiro papel na televisão. A jovem é conhecida por ser modelo, carreira na qual começou aos 18 anos. Foi somente em 2020 que ela retornou ao Brasil, depois de estrelar campanhas na Europa, para estudar atuação.

Segunda fase da novela Pantanal com Dira Paes

Dira Paes assume o papel de Filó na segunda fase da novela. A mulher passa anos trabalhando como empregada na fazenda de José Leôncio, de quem recebe emprego, carinho, abrigo e proteção. Ela constrói uma relação muito próxima a ele, e vira uma fera para proteger o fazendeiro de tudo e todos.

Filó se torna a verdadeira alma das terras de José Leôncio. Ela é capaz até de trair seus próprios sentimentos em prol do patrão. A mulher também se torna uma pessoa muito religiosa ao longo dos anos.

O segredo sobre a paternidade de Tadeu só é revelado na segunda fase da trama, quando ele já está adulto. O personagem passa grande parte da trama acreditando que seu pai é somente seu padrinho.

A atriz intérprete de Filó na segunda fase de Pantanal é uma das mais conhecidas da televisão brasileira. Aos 52 anos, atuou em mais de dez novelas na Globo, além minisséries e seriados.

Seu último trabalho foi em Verão 90, exibida em 2019 na Globo. Entre os papéis de destaque da sua carreira, estão os folhetins Irmãos Coragem – 2ª versão (1995), Caminho das Índias (2009), Ti-Ti-Ti – 2ª versão (2010), Fina Estampa (2011), Salve Jorge (2012), Babilônia (2015) e Velho Chico (2016).

