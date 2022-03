Quem assistiu a primeira versão do folhetim deve se lembrar quem morre na novela Pantanal. Ao longo da história escrita por Benedito Ruy Barbosa, alguns dos principais personagens são assassinados. Se o remake seguir o mesmo roteiro da versão original, os vilões e mocinhos da trama devem ter o mesmo final.

Maria Marruá e Gil – Quem morre na novela Pantanal?

Maria (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz), pais de Juma (Alanis Guillen), morrem na novela Pantanal e a garota fica órfã. O casal chega na região centro-oeste em busca de um lugar para viver depois que seus três filhos foram mortos durante um conflito com poderosos fazendeiros no Paraná.

Entretanto, os dois têm um triste fim. Gil é assassinado por grileiros e Maria passa a criar Juma sozinha. Quando a menina já está adulta, a mulher que vira onça é morta por Levi (Leandro Lima) e Muda (Bella Campos).

Tenório

Tenório (Murilo Benício) também morre na novela Pantanal. O vilão passa grande parte da novela maltratando sua esposa, a quem apelidou de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

No final, ele descobre que a mulher mantinha um caso com o peão Alcides (Juliano Cazarré) e decide se vingar do amante. Tenório corta o órgão genital do rapaz e tenta matá-lo, mas o plano não sai como esperado.

Alcides crava uma lança no peito do vilão e joga o corpo em um rio cheio de piranhas. Depois da morte do crápula, Maria Bruaca e o amante tem um final feliz.

Madeleine – Quem morre na novela Pantanal?

Jove (Jesuíta Barbosa) perde a mãe ao longo da história. A morte de Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) acontece na segunda fase da trama, quando o rapaz já está adulto.

A mãe de Jove e grande amor de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeiras) morre vítima de um acidente aéreo. Na época, o autor Benedito Ruy Barbosa precisou matar a personagem devido a um pedido da atriz Ittala Nandi, que pediu licença para atuar em um filme.

José Leôncio

O protagonista de Pantanal também morre no fim da novela. José Leôncio começa a ter fortes dores no peito, sofre um infarto e não resiste.

É somente depois da morte que Zé Leôncio consegue ficar frente a frente com seu pai, desaparecido há anos. O Velho do Rio, personagem com poderes sobrenaturais, diz para o filho que agora ele deve deve cuidar de seus filhos e netos como ele fez durante todos esses anos.

