Quem mata Agatha? Lista tem 7 suspeitos em Terra e Paixão

Grande destaque na novela Terra e Paixão desde que retornou, Agatha (Eliane Giardini) vai morrer na reta final da trama de Walcyr Carrasco e deixará o público cheio de curiosidade, em capítulo que vai ao ar dia 7 de dezembro. Quem mata Agatha? Personagem tem muitos inimigos e lista de suspeitos é extensa.

Suspeitos de matar Agatha em Terra e Paixão

Vilã, Agatha soma inimigos em Nova Primavera e, por isso, há pelo menos 7 personagens suspeitos de terem cometido o crime. Como o público não verá a cena em que a vilã será morta e o autor Walcyr Carrasco deixará um mistério no ar para que os fãs façam teorias sobre quem matou a megera. Assim, muitos serão os suspeitos, como Irene (Gloria Pires) e Luigi (Rainer Cadete), que terão seus segredos descobertos pela vilã, entre outros possíveis assassinos.

1) Irene: a personagem de Gloria Pires será uma das principais suspeitas após a morte de Agatha, pois além de serem rivais declaradas, Agatha vai descobrir o maior segredo da vilã, a de que ela teve envolvimento na morte de Daniel. Para o horror da ex-esposa de Antônio, a mãe de Caio (Cauã Reymond) vai ficar a par da armação de Irene, que sabotou o carro do primogênito de Antônio para tentar matá-lo, o que Irene vem tentando esconder há muito tempo.

2) Luigi: outro suspeito será o italiano vigarista, pois será desmascarado pela vilã, que fará uma investigação sobre o passado dele, já que Antônio (Tony Ramos) estará considerando lhe dar a sucessão. Agatha acabará com informações em mãos que o estrangeiro não tem dinheiro, dá golpes na internet e e é filho de uma trambiqueira. Luigi não matou ninguém até agora em Terra e Paixão, mas o medo de ser descoberto por todos pode levá-lo a uma atitude extrema.

3) Gentil: antes um apaixonado pela mulher, Gentil também pode se tornar um suspeito na morte de Agatha, pois os dois tem vivido conflitos na história. O personagem de Flavio Bauraqui deu todo o seu dinheiro para a megera e ainda tem ressentimentos por ela ter casado com o homem que causou a paralisia de Jonatas (Paulo Lessa), filho do casal. Além do mais, foi ele quem deu a arma para Aline (Barbara Reis) se proteger, que depois acabou fazendo parte da armação de Agatha para incriminar a mocinha, por quem ele tem muito carinho.

4) Angelina: a empregada vivida por Inez Viana também pode ser responsável pela morte de Agatha, apesar de amar muito a vilã. Isso pode ocorrer porque a funcionária dos La Selva já se abriu o coração e se declarou para Agatha, que lhe respondeu com a mentira que fugiria com ela no futuro. Além disso, após o casamento com Antônio, a malvada começou a tratá-la com indiferença. O amor de Angelina pode acabar se tornando ódio e ela pode acabar matando a amada na trama.

5) Hélio: o personagem de Rafa Vitti não é um assassino como a mãe, mas faz parte do plano dela de voltar para Nova Primavera para se vingar. No entanto, ele se apaixonou de verdade por Petra (Debora Ozório) e tem tido conflitos com a megera por conta de suas atitudes malvadas na história. Os resumos mostram que pouco antes da morte de Agatha, Hélio pensará em fazer a mãe desistir de sua armação para tomar o dinheiro dos La Selva, então pode ser que o rapaz se encontre com a vilã pouco antes dela bater as botas, o que também colocaria suspeitas sob ele.

6) Caio: um dos filhos de Agatha, Caio também não é um assassino, mas o rapaz pode acabar desesperado na trama por culpa das maldades da mãe contra sua amada Aline. Agatha incriminou Aline para tentar mandar a garota para a cadeia e conseguir conquistar suas terras, como não há nada que ela não faça para conseguir o que quer, se na reta final da história Agatha resolver fazer algo ainda pior com a mocinha, Caio pode ter que tomar uma atitude para proteger a namorada e o filho que ainda está na barriga dela.

7) Jussara: em uma novela de Walcyr Carrasco tudo pode acontecer, Jussara também pode acabar entre os suspeitos da morte de Agatha, que já ameaçou acabar com a megera por mexer com sua filha Aline. Uma mãe muito protetora e preocupada, a personagem de Tatiana Tiburcio pode decidir matar Agatha na história se perceber que a vilã não deixará sua filha em paz.

