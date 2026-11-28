Final será exibida na TV aberta e também pelo Youtube

Final da Libertadores vai passar no SBT? 3 formas de assistir e pelo celular

Final da Libertadores vai passar no SBT? 3 formas de assistir e pelo celular

A final da Copa Libertadores 2026 será disputada neste sábado, 28 de novembro, entre Palmeiras e Estudiantes, mas o jogo não será transmitido pelo SBT. A decisão do torneio continental começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Final da Libertadores será transmitida pelo SBT?

O SBT não exibirá a final da Libertadores 2026 entre Palmeiras e Estudiantes. A emissora não está entre os canais e plataformas responsáveis pela transmissão da decisão deste sábado. O torcedor poderá acompanhar a partida pela televisão aberta, TV por assinatura e streaming. A transmissão gratuita será feita pela TV Globo e pela ge tv, enquanto ESPN, Disney+ e Paramount+ também estão entre as opções para assistir à decisão.

A narração depende de onde você vai assistir:

TV Globo: Luis Roberto, com comentários de Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

ge TV (YouTube, grátis): Jorge Iggor, com comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.

ESPN / Disney+: Rogério Vaughan, com Zinho e Paulo Calçade.

Quantas Libertadores o Palmeiras tem?

O Palmeiras tem três títulos da Copa Libertadores da América, conquistados em 1999, 2020 e 2021. Com o tricampeonato, o clube paulista está entre os brasileiros com mais troféus da competição continental, ao lado de São Paulo, Grêmio e Santos, que também somam três conquistas cada.

A primeira taça veio em 1999, quando o Verdão venceu o Deportivo Cali, da Colômbia, na decisão. Depois de mais de duas décadas, o clube voltou a conquistar a Libertadores em 2020, ao derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Breno Lopes nos minutos finais.

Em 2021, o Palmeiras alcançou o tricampeonato ao vencer o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação, em Montevidéu, no Uruguai. O gol decisivo foi marcado por Deyverson, garantindo mais uma taça continental para a equipe comandada por Abel Ferreira.