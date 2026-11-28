A quarta temporada de Ilhados com a Sogra já está disponível na Netflix e, desta vez, reúne famosos em uma disputa marcada por conflitos familiares, provas e convivência entre genros, noras e sogras. Apresentado por Fernanda Souza, o reality show colocou celebridades conhecidas em situações que testam a paciência e os relacionamentos. Mas como assistir Ilhados com a Sogra, quem são os participantes, quando saem os próximos episódios e que dia será a final? Confira o guia completo.

Como assistir Ilhados com a Sogra 4?

Para assistir à quarta temporada de Ilhados com a Sogra, é necessário ter uma assinatura da Netflix. O reality não é exibido na televisão aberta e também não tem transmissão ao vivo: os episódios ficam disponíveis no catálogo do streaming para assistir quando quiser.

Para encontrar o programa, basta acessar o aplicativo ou site da Netflix, fazer login na conta e pesquisar por Ilhados com a Sogra na barra de busca.

Passo a passo para assistir

Acesse o site da Netflix ou abra o aplicativo no celular, computador, smart TV ou outro dispositivo compatível. Faça login na sua conta. Se ainda não for assinante, clique na opção para assinar. Escolha o plano de assinatura disponível e conclua o cadastro. Informe a forma de pagamento e aguarde a confirmação. Na página inicial, procure por “Ilhados com a Sogra”. Selecione a quarta temporada e escolha o episódio que deseja assistir.

Os capítulos podem ser reproduzidos a qualquer momento, sem precisar acompanhar uma programação com horário fixo.

A Netflix disponibiliza diferentes planos de assinatura, com preços e recursos que podem variar. Por isso, é recomendável conferir os valores atualizados diretamente na plataforma antes de contratar.

Quem são os participantes de Ilhados com a Sogra?

A quarta temporada de Ilhados com a Sogra reúne sete famílias, com famosos, seus parceiros e as respectivas sogras. O elenco inclui nomes conhecidos da televisão, música e internet.

Família Aguiar: Arthur Aguiar, Jheny Santucci e Roberta Santucci, mãe de Jheny.

Arthur Aguiar, Jheny Santucci e Roberta Santucci, mãe de Jheny. Família Di Felice: Viih Tube, Eliezer e Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube.

Viih Tube, Eliezer e Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube. Família Lourenço: MC Carol, Cosme Santiago e Patrícia Careca, mãe de Cosme.

MC Carol, Cosme Santiago e Patrícia Careca, mãe de Cosme. Família Nogueira: Pepita, Kayque Nogueira e Mary Sousa, mãe de Kayque.

Pepita, Kayque Nogueira e Mary Sousa, mãe de Kayque. Família Pantaleão: Gabô Pantaleão, Carolina Nobre e Polyane Nobre, mãe de Carolina.

Gabô Pantaleão, Carolina Nobre e Polyane Nobre, mãe de Carolina. Família Ramos: Talita Ramos, Almir Jr. e Conceição Brandão, mãe de Talita.

Talita Ramos, Almir Jr. e Conceição Brandão, mãe de Talita. Família Zucoloto: Luana Zucoloto, Yan Pinheiro e Diva Ribeiro, mãe de Yan.

A quarta temporada continua sendo apresentada por Fernanda Souza, que conduz os desafios, as dinâmicas e os momentos de tensão entre as famílias.

O formato mantém a proposta de colocar sogras, genros e noras em convivência intensa. Enquanto alguns familiares ficam juntos na disputa, os filhos acompanham parte das situações em um espaço separado, o bunker, e precisam lidar com as consequências das decisões e dos conflitos.

A novidade de 2026 é a presença de celebridades no elenco e o cenário da Chapada das Mesas, no Maranhão, que substitui o ambiente das temporadas anteriores.

Que dia passa Ilhados com a Sogra e qual o horário?

Diferentemente dos programas exibidos na televisão, Ilhados com a Sogra não tem dia e horário fixos para assistir. O reality é lançado diretamente no catálogo da Netflix, e os episódios podem ser reproduzidos a qualquer momento depois da liberação.

A quarta temporada foi dividida em duas partes:

25 de novembro de 2026: estreia dos quatro primeiros episódios;

estreia dos quatro primeiros episódios; 2 de dezembro de 2026: lançamento dos quatro episódios finais.

Ao todo, a temporada conta com oito episódios. A Netflix não divulgou um horário específico de exibição na TV, porque o programa é disponibilizado no streaming, e não em uma transmissão ao vivo.

Desse modo, a final da quarta temporada de Ilhados com a Sogra está prevista para 2 de dezembro de 2026, quando a Netflix disponibiliza os quatro episódios restantes do reality. É nessa última leva que o público poderá acompanhar o desfecho da competição entre as sete famílias e descobrir quem leva o prêmio da temporada.

Até lá, os quatro episódios iniciais já estão disponíveis no catálogo para quem quiser começar a acompanhar os conflitos, as provas e as alianças entre os participantes.