Veja o que muda para quem assiste

O MasterChef Profissionais teve a classificação indicativa alterada de 10 para 12 anos pelo Ministério da Justiça. A mudança foi motivada pela presença de linguagem imprópria, incluindo palavrões ditos pelos jurados Henrique Fogaça e Érick Jacquin, além de referências a drogas lícitas durante a atração.

A decisão foi tomada em 17 de novembro e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (25). Com a reclassificação, o programa passa a ser recomendado para maiores de 12 anos, e a Band deverá exibir a nova indicação nos próximos episódios.

A reclassificação foi feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa, vinculada à Secretaria Nacional de Direitos Digitais (Sedigi).

O órgão avaliou o conteúdo exibido no reality e concluiu que a presença de linguagem imprópria e de drogas lícitas justificava elevar a faixa etária recomendada. Entre os elementos apontados estão os palavrões usados pelos chefs Henrique Fogaça e Érick.

O que muda no MasterChef Profissionais com a nova classificação etária?

A principal alteração é a indicação etária exibida ao público. Antes, o programa era classificado como não recomendado para menores de 10 anos. Agora, a recomendação passa a ser para menores de 12 anos.

Na prática, a Band deverá informar a nova classificação indicativa nos próximos episódios. A mudança não significa, necessariamente, que o programa terá seu horário alterado ou que os jurados serão proibidos de usar determinadas expressões, mas o conteúdo foi considerado inadequado para a faixa etária anterior.

A emissora tem cinco dias para apresentar um pedido de reconsideração da decisão. Enquanto isso, deve seguir a nova classificação.

O MasterChef Profissionais vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. A atração também é exibida às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health e na HBO Max, conforme a programação informada.