Confira quem é a representante brasileira, a programação do concurso e o passo a passo para assistir à final ao vivo.

Veja onde assistir o Miss Universo 2026 e quem representa o Brasil

Veja onde assistir o Miss Universo 2026 e quem representa o Brasil

O Miss Universo 2026 acontece nesta terça-feira, dia 24 de novembro, com transmissão ao vivo no Brasil a partir das 22h pela Record. A 75ª edição do concurso será realizada em San Juan, em Porto Rico, e terá a participação da brasileira Marcella Kozinski, que busca conquistar a terceira coroa do país na história da competição.

Candidata brasileira do Miss Universo 2026

Marcella Kozinski, de 26 anos, é natural de Curitiba, no Paraná, e representa o Brasil no Miss Universo 2026. A modelo conquistou o título de Miss Universe Brasil em 25 de julho, durante uma cerimônia realizada em São Paulo. A paranaense representou a Ilha do Mel na competição nacional. Antes de conquistar a faixa brasileira, ela já havia participado de outros concursos de beleza e venceu o Miss Paraná em 2021.

Marcella trabalha como modelo no exterior desde 2019 e agora disputa o título internacional em Porto Rico. Caso vença, será a terceira brasileira a conquistar a coroa do Miss Universo.

Até hoje, o Brasil teve duas vencedoras: Ieda Maria Vargas, em 1963, e Martha Vasconcellos, em 1968.

Como assistir ao Miss Universo 2026 ao vivo?

A Record será responsável pela transmissão brasileira do concurso, com apresentação de Michelle Barros e Natália Guimarães.

Veja como acompanhar a competição:

Pela televisão: na terça-feira, 24 de novembro, sintonize a Record a partir das 22h para acompanhar a grande final. Pelo R7: acesse a plataforma de vídeos do R7.com e procure a transmissão ao vivo do Miss Universo. Pelo RecordPlus: abra o aplicativo ou a plataforma RecordPlus e selecione a transmissão do concurso. Para assistir às etapas preliminares: no sábado, dia 21, e no domingo, dia 22, acesse o R7.com ou o RecordPlus a partir das 20h.

A 75ª edição do Miss Universo será realizada no Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, em San Juan, capital de Porto Rico. A final está marcada para terça-feira, 24 de novembro. Na ocasião, será anunciada a vencedora que receberá a coroa da atual Miss Universo, a mexicana Fátima Bosch.