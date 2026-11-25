Sessão da Tarde hoje exibe filme nacional Eu Sou Maria; veja a história

Sessão da Tarde hoje exibe filme nacional Eu Sou Maria; veja a história

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (25) exibe o filme brasileiro Eu Sou Maria, na TV Globo. O drama acompanha uma adolescente que conquista uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios particulares do Rio de Janeiro e precisa lidar com as mudanças provocadas pela oportunidade.

Filme Eu Sou Maria na Sessão da Tarde

A bolsa de estudos em um colégio particular de prestígio no Rio de Janeiro muda a vida de Maria, uma adolescente que vive em uma comunidade carioca. A oportunidade representa a possibilidade de construir um futuro diferente, mas também a coloca diante de desafios que vão além da sala de aula.

Ao chegar à nova escola, Maria passa a conviver com estudantes de uma realidade socioeconômica distante da sua. A diferença de costumes, as relações com os colegas e as exigências do ambiente escolar tornam a adaptação um processo difícil. Enquanto tenta acompanhar a rotina de estudos, a jovem precisa lidar com as inseguranças e encontrar seu lugar em um universo até então desconhecido.

Conquistar a bolsa é apenas o começo. Maria precisa enfrentar os obstáculos que surgem ao longo dessa mudança, sem perder de vista suas origens e a vida que deixou para trás. A experiência coloca em perspectiva as desigualdades no acesso à educação e mostra que oportunidades como essa também podem trazer conflitos e pressão.

Em Eu Sou Maria, a trajetória da adolescente vai além da conquista de uma vaga em uma escola de elite. O filme aborda as dificuldades de pertencimento, a convivência entre realidades distintas e os desafios de permanecer em um ambiente onde nem todos partem das mesmas condições. A história acompanha Maria na tentativa de conciliar suas origens com as novas possibilidades que se abrem diante dela.

Que horas começa a Sessão da Tarde?

O filme Eu Sou Maria será exibido nesta quarta-feira (25), às 15h25, na Sessão da Tarde da TV Globo. A programação está sujeita a alterações pela emissora.

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