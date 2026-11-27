“Garota, garota!” Se a frase já virou marca registrada de Carminha, ela ganha um novo significado com o reencontro de Adriana Esteves e Karol Lannes nos bastidores de Avenida Brasil 2. As atrizes apareceram juntas em um registro compartilhado nas redes sociais, antecipando o retorno de mãe e filha à história que conquistou o público em 2012.

A imagem de Adriana Esteves com Karol Lannes chega em um momento estratégico: enquanto a reprise de Avenida Brasil se despede da programação do Vale a Pena Ver de Novo, a Globo já prepara o terreno para a continuação. A novela estreia em 25 de janeiro de 2027, mas o elenco está trabalhando a todo vapor nas gravações.

O encontro das duas reacende a curiosidade sobre o destino de Carminha e Ágata, personagens que protagonizaram uma relação marcada por rejeição, manipulação e sofrimento na primeira versão. Agora, mais de uma década depois, elas voltam a dividir a mesma história — e o público quer saber se a vilã será capaz de olhar para a filha de outra maneira.

O que acontece com Ágata em Avenida Brasil 2?

Karol Lannes, agora com 26 anos, volta a interpretar Ágata, filha de Carminha e Max, que cresceu em meio às crueldades e aos conflitos provocados pelos pais. Na novela original, a menina sofria com o desprezo da mãe, que fazia questão de demonstrar preferência por Nina, então conhecida como Rita, antes de descobrir sua verdadeira identidade.

Na continuação, Ágata terá uma trajetória mais adulta e enfrentará questões delicadas. A personagem lidará com a bulimia, tema que deve acrescentar uma nova camada de drama à sua história e mostrar os impactos de sua vida familiar na fase adulta.

O retorno de Karol também marca uma nova etapa na carreira da atriz, que ficou conhecida ainda criança com o sucesso da novela. Depois de se afastar da televisão por um período para se dedicar aos estudos, ela voltou a atuar em produções de streaming e agora retoma justamente o papel que a tornou conhecida pelo grande público.

A presença de Adriana Esteves nos bastidores ao lado de Karol Lannes é suficiente para despertar especulações sobre a dinâmica entre Carminha e Ágata na nova novela. Na primeira trama, a relação das duas estava longe de ser afetuosa: a menina era alvo da frieza da mãe, que a tratava com desprezo e contribuía para uma infância marcada por inseguranças.

A continuação se passa quase 15 anos depois dos acontecimentos da novela original, o que abre espaço para novas relações, ressentimentos antigos e possíveis mudanças de comportamento. Ainda não há detalhes sobre como será o convívio entre mãe e filha, mas a história de Ágata deve ganhar espaço dentro dos conflitos da nova fase.

E, se Carminha aprontou tanto no passado, resta saber se o tempo foi capaz de amolecer o coração da personagem — ou se a velha conhecida do Divino continua com a mesma língua afiada.

Novela Avenida Brasil 2 estreia em janeiro

A continuação de Avenida Brasil tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027, na Globo. A novela é escrita por João Emanuel Carneiro, autor da história original, e terá direção artística de Ricardo Waddington.

Débora Falabella e Cauã Reymond voltam como Nina e Jorginho, agora com uma vida construída no Catar. Ela se tornou chef de cozinha, enquanto ele alcançou sucesso como técnico de futebol. A história começa com uma tragédia envolvendo o casal, que perde o único filho e acaba retornando ao Brasil, trazendo novos desdobramentos para o bairro do Divino.

Adriana Esteves também está de volta como Carminha, assim como Murilo Benício no papel de Tufão e Marcello Novaes como Max. Karol Lannes integra novamente o elenco como Ágata, personagem que promete ter uma história própria e movimentar o núcleo familiar da vilã.

Com as gravações em andamento e os primeiros registros dos atores circulando nas redes, a Globo começa a alimentar a expectativa para o reencontro com um dos universos mais populares da televisão brasileira. E Carminha e Ágata juntas novamente já deram o primeiro gostinho de que o passado ainda terá muito assunto em Avenida Brasil 2.

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