A reprise de Avenida Brasil está chegando ao fim na Globo, e a despedida da novela movimenta a programação do Vale a Pena Ver de Novo nesta semana. Com a chegada de A Dona do Pedaço à faixa vespertina antes do encerramento da trama de Nina e Carminha, espectadores podem ter dúvidas sobre quando será exibido o desfecho e se haverá uma nova oportunidade para acompanhar o capítulo final.

Avenida Brasil vai reprisar último capítulo?

Não está prevista uma reprise do último capítulo de Avenida Brasil no sábado, 5 de dezembro. A programação da Globo prevê a exibição de Roque Santeiro, sem uma nova apresentação do desfecho da novela. Por isso, quem quiser assistir ao final da história de Nina, Carminha e Jorginho deve acompanhar a exibição na sexta-feira, 4 de dezembro.

Avenida Brasil termina na sexta-feira, 4 de dezembro, no Vale a Pena Ver de Novo. A novela de João Emanuel Carneiro voltou à programação da Globo e reúne novamente o público em torno da história que foi um dos grandes sucessos da televisão brasileira em 2012. Com o encerramento da reprise, A Dona do Pedaço segue na programação vespertina da emissora.

O que acontece no último capítulo de Avenida Brasil?

O final de Avenida Brasil reserva um desfecho feliz para Nina e Jorginho, que realizam o sonho de viajar para a Califórnia. A protagonista também anuncia que está grávida, dando início a uma nova fase ao lado do amado.

Carminha, por sua vez, volta a morar no lixão. Apesar de tudo o que aconteceu ao longo da trama, ela consegue se reconciliar com Nina. A jovem e Jorginho visitam a ex-vilã e levam o neto para conhecê-la, marcando as pazes entre as duas.

No Divino, Alexia, Noêmia e Verônica retornam e se casam com Cadinho. Já Olenka ajuda Adauto a superar o trauma, e o jogador finalmente consegue acertar um pênalti, garantindo a vitória do Divino e levando o time para a primeira divisão.

A alegria também toma conta da casa de Tufão. Durante o almoço em família, ele admite que não conseguiu perdoar Carminha, mas afirma estar feliz por Nina e Jorginho terem conseguido deixar o passado para trás e fazer as pazes com ela.