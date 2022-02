Quem fica com quem no final da novela Sonho Meu? Lucas (Leonardo Vieira) e Cláudia (Patrícia França) são um dos casais - Foto: Reprodução/Globo

A reprise de Sonho Meu está chegando ao fim no canal Viva. O mistério sobre quem matou Jorge (Fábio Assunção) finalmente será revelado para o público. A audiência também vai descobrir no final da novela Sonho Meu quem fica com quem e o destino dos personagens.

Quem matou Jorge na novela Sonho Meu?

Quem matou Jorge foi Lúcia (Isabela Garcia) por se sentir traída pelo personagem. É mostrado que foi a mulher quem atirou no rapaz depois que o vilão sequestra Claudia (Patrícia França).

Apesar de ter sido a culpa pela morte, Lúcia não paga pelas consequências do crime. Isso porque quem assume a culpa é o seu pai, Guerra (Walmor Chagas).

O patriarca termina a novela Sonho Meu atrás das grades, pagando pelo crime da filha, enquanto Lúcia resolve ir morar nos Estados Unidos. Ela continua solteira no fim do folhetim.

Quem fica com quem no final da novela Sonho Meu? Lucas e Cláudia

Lucas (Leonardo Vieira) e Cláudia (Patrícia França) vão ter um final feliz em Sonho Meu. O casal, que foi perseguido por Jorge e Geraldo (José de Abreu) ao longo da novela, enfim consegue ficar em paz. Isso porque o vilão morre assassinado por Lúcia, enquanto Geraldo se une a Elisa (Nívea Maria) e Aída (Cláudia Scher) para dar novos golpes.

Cláudia finalmente consegue recuperar a guarda de Laleska (Carolina Pavanelli) e as duas vão morar no Rio de Janeiro. Lucas decide ir atrás de sua amada na capital fluminense.

Os dois se reconciliam e passam a morar juntos. Tio Zé (Elias Gleizer) também passa a conviver com eles e se torna diretor do orfanato.

Fiapo e Polaca

Outro casal que termina junto é Fiapo (Carlos Alberto) e Polaca (Priscila Camargo). Antes, ele havia vivido um romance com Elisa (Nívea Maria), que não deu certo.

Polaca é a dona do bar Rua das Flores, palco de todas as fofocas da trama. No final de Sonho Meu, os dois passam a trabalhar juntos no estabelecimento.

Casamento de Giácomo e Marília é interrompido

O ex-mordomo Giácomo (Eri Johnson) quase se casa com Marília (Karina Mello) no fim da novela. Quando ambos os noivos já estão no altar, o casamento é interrompido por Francisca (Daniela Camargo).

Francisca diz que Giácomo não ama Marília de verdade e que só está se casando com ela para puní-la pelo romance dos dois não ter dado certo. “Senhor padre, me desculpe, mas o senhor terá que realizar a cerimônia com outra noiva. Eu pertenço a este homem e este homem pertence a mim”, diz a mulher.

Giácomo e Francisca se reconciliam ali mesmo, se beijam a trocam declarações de amor. “Eu te amo”, dizem um ao outro. Enquanto isso, Marília fica arrasada.

Fontana é abandonado

Fontana (Flávio Galvão) vai terminar Sonho Meu sozinho. O homem, que ficou boa parte da trama envolvido em várias intrigas, é abandonado por todas as mulheres que se relacionava.

Márcia (Cristina Mullins), uma delas, se apaixona por Augusto (Paulo César Grande).

Gilda e Carlos

O casamento de Gilda (Françoise Forton) e Fontana pode ter chegado ao fim, mas ela não ficará sozinha, como seu ex-marido.

No final de Sonho Meu, ela assume o romance com Carlos (Mauro Mendonça).

Outros casais ficam juntos no final da trama. Luis (Alexandre Lippiani) se apaixona por Miriam (Tânia Loureiro). Alice (Gisela Reiman) enfim desiste de Luis e fica ao lado de Cunha (Sérgio Fonta).

Quando termina a novela?

Sonho Meu termina no dia 25 no fevereiro, sexta-feira. A partir do dia 28, o Viva passa a exibir O Beijo do Vampiro na mesma faixa de horário.

A novela foi exibida na Globo pela primeira vez em 2002. De autoria de Antonio Calmon, a história mistura elementos sobrenaturais com drama, comédia e romance.

O folhetim conta com Tarcísio Meira no papel do vampiro Bóris, Cláudia Raia como Mina, fiel companheira do protagonista, Flávia Alessandra como a Princesa Cecília/Lívia, além de Thiago Lacerda como Conde Rogério/Beto.

Kayky Brito, Júlia Lemmertz, Alexandre Borges, Thiago Farias e Glória Menezes são outros nomes presentes na novela.

