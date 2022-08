Final de Além da Ilusão data: quando termina a novela?

Folhetim será sucedido por Mar do Sertão ainda neste mês

O final de Além da Ilusão data é ainda neste mês. A novela de Alessandra Poggi está nas semanas finais e perto de exibir o desfecho da história de Davi (Rafael Vitti), Isadora (Larissa Manoela), Joaquim (Danilo Mesquita) e demais personagens. A trama será sucedida por Além da Ilusão, de Mário Teixeira.

Qual o final de Além da Ilusão data?

Além da Ilusão termina em 19 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado, 20, na faixa das 18h, na Globo.

Até lá, muitas emoções embalam os episódios finais do romance entre Davi e Isadora. Conforme antecipado pelo Notícias da TV, o mágico vai conseguir provar sua inocência depois de tantos anos. Com a ajuda de sua amada, ele irá armar um plano para fazer com que Matias (Antônio Calloni) confesse o crime.

Isadora se passará pelo espírito de Elisa e fará com que o crápula acredite que está alucinando. “Eu atirei… Mas não era pra te acertar, meu amor. A bala era pro maldito mágico. Foi o meu joelho, o meu joelho que falhou. Eu jamais apontaria uma arma pra você, Elisa”.

Ainda se passando pela irmã morta, ela pedirá para que ele conta a verdade para a polícia, pois só assim seu espírito ficará em paz para descansar. Com o verdadeiro assassino pagando pelo seu crime, Isadora e Davi finalmente vão ter um final feliz na novela das seis.

Joaquim e Úrsula (Bárbara Paz) também vão pagar pelos crimes cometidos ao longo da trama. Mãe e filho devem terminar o folhetim atrás das grades condenados pelo assassinato de Abel (Adriano Petermann) e pela corrupção cometida pelo almofadinha nas finanças da fábrica de Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli).

Olívia (Debora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo) devem ficar juntos no final de Além da Ilusão, assim como Eugênio e Violeta.

Quem são os atores de Mar do Sertão?

A partir de 22 de agosto, Mar do Sertão começa a exibida na faixa das 18h. Escrita por Mário Teixeira, a trama se passa no sertão nordestino e tem como enredo principal o triângulo amoroso entre Candoca, Zé Paulino e Tertulinho, vividos por Isadora Cruz, Sérgio Guizé e Renato Góes, respectivamente.

Além do trio protagonista, o folhetim conta com outros nomes conhecidos em seu elenco. Érico Brás interpreta Eudoro Cidão, um jornalista é vaidoso, esperto e bajulador que trabalha no principal jornal de Canta Pedra, cidade fictícia onde se passa a trama.

Enrique Diaz é Timbó, um sobrevivente da seca. É casado com Tereza (Clarissa Pinheiro), com quem tem três filhos, Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile).

José de Abreu é o coronel Tertúlio, dono do único açude da cidade e pessoa de grande influência em Canta Pedra. É casado com Deodora, vivida por Débora Bloch, e pai do vilão Tertulinho.

Mariana Sena e Theresa Fonseca são Lorena e Labibe, amigas inseparáveis de Candoca. Cyria Coentro, Welder Rodrigues, Giovana Cordeiro, Everaldo Pontes, Cesár Ferrario e Nanego Lira são outros atores do elenco de Mar do Sertão.

A trama começa com o noivado de Zé Paulino e Candoca, que acaba sendo interrompido por uma fatalidade. Bem no dia em que o casamento está marcado, o rapaz recebe uma ordem do coronel Tertúlio, seu patrão, para levar um cavalo até outra cidade.

Ele ainda precisa aturar a inconveniência de Tertulinho, que se apaixona por Candoca e faz de tudo para separar o casal. Quando Tertúlio pede para seu filho acompanhar Zé na missão, uma chuva forte cai durante o trajeto e o noivo da protagonista é dado como morto.

No entanto, o rapaz retorna dez anos depois, chocando os moradores da cidade e principalmente sua ex-noiva.