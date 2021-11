Final de Gênesis: o que aconteceu com Diná filha de Jacó na Bíblia

Diná teve momentos angustiantes na novela das 21h da TV Record, mas agora respira um pouco mais aliviada, ao ter a possibilidade de um final feliz ao lado de Namael (Vitor Sparapane). O que aconteceu com Diná filha de Jacó na Bíblia e como será o final dela em Gênesis?

Final de Diná em Gênesis

A Bíblia não revela o que aconteceu com Diná, a filha de Jacó, depois dos ocorridos na cidade de Siquém. Ou seja, não é informado se a moça chega a se casar, ter filhos e netos, por isso a novela Gênesis resolveu dar seu próprio desfecho para a história da garota.

Para quem gosta da personagem de Giovanna Coimbra, o final da moça deve agradar. A Record ainda não divulgou detalhes dos momentos finais da novela, mas o Purepeople teve acesso a cenas da produção e divulgou que a filha de Jacó vai se casar com Namael e terá um filho. Depois de uma passagem de tempo, o casal aparecerá no último capítulo do folhetim com uma criança de cerca de 1 ano de idade.

O que aconteceu com Diná filha de Jacó na Bíblia?

Diferente do que foi abordado na novela Gênesis, em que Diná se envolveu com o príncipe de Siquém e perdeu sua virgindade com o rapaz, na Bíblia é descrito que a moça foi violentada. Depois disso, a trama abordada no folhetim da Record foi praticamente o mesmo narrado nas escrituras.

Foi prometido que Diná, filha de Jacó, se casaria com Siquém se, em sinal de respeito, todos os homens da cidade passassem pelo processo de circuncisão. Quando os que passaram pela circuncisão ficaram debilitados, doentes e com dores por causa do procedimento, Simeão e Levi aproveitaram a oportunidade e mataram todos os homens de Siquém, saquearam a cidade e levaram a irmã embora.

Na Bíblia, não é citado o nome de Namael, o personagem de Vitor Sparapane foi criado especialmente para o núcleo da filha de Jacó na novela.

Que dia acaba a novela?

A assessoria da Record TV confirmou ao DCI que o folhetim será finalizado na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro. O último capítulo está previsto para começar às 21h, depois do Jornal da Record e você pode assistir ao vivo na Record ou pela aba ‘no ar’ do Playplus. Para quem é, ou pretende se tornar, assinante da plataforma streaming da emissora – a mensalidade é de R$ 15,90 – o episódio final é adicionado ao catálogo logo após a transmissão na TV.

