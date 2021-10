Novela Gênesis: o faraó Sheshi existiu na Bíblia e vida real?

Interpretado por Fernando Pavão, o personagem Sheshi é de grande importância na sétima e última fase da novela Gênesis. O soberano muda a vida de José e estabelece tradições nunca antes praticadas, como a presença do povo durante sua coroação. Mas será que tudo isso não passa de ficção ou Sheshi existiu de verdade?

Faraó Sheshi da novela Gênesis existiu?

Acredita-se que o faraó apresentado no folhetim bíblico realmente existiu, pois de acordo com o site oficial da novela, foram encontrados centenas de selos e objetos de metal com o nome de Sheshi nas terras que seriam Canaã, Núbia e Cartago, anos depois do reinado do soberano.

Há certa discrepância sobre o faraó Sheshi ter existido ou não, pois o nome do rei não aparece no Cânon de Turim, um papiro encontrado no século XIX que contém uma lista com os nomes do reis do Antigo Egito. No entanto, o documento foi danificado e vários fragmentos do papiro foram perdidos, deixando vários nomes de fora. Porém, para alguns estudiosos, o achado de artefatos da época com o nome de Sheshi comprovam sua passagem pela coroa do Egito.

Outra coisa que pode acabar criando confusão são as diferentes grafias do nome do soberano. Além de existir na história com o nome de Sheshi, o faraó também aparece em alguns relatos como Shesy, Shesha e Xexi. De acordo com o egiptólogo norte americano William C. Hayes, o faraó era um rei hicso, o que significa que ele era estrangeiro.

E na Bíblia?

A bíblia não cita o nome de Sheshi, não importa a grafia usada, porém, isso não significa que o faraó citado nas escrituras seja outro. A questão é que a Bíblia não cita por nome o soberano que dá o cargo de governador para José. O homem aparece sempre apenas como “faraó”.

De acordo com estudiosos do assunto, há certa discordância se Sheshi era o faraó que existiu na Bíblia durante as passagens de Gênesis sobre José ou o citado no livro de Números, conhecido também como Senai.

