Final de Graça em Chocolate com Pimenta tem perdão e tragédia

Graça (Nívea Stelmann) não é só uma irmã ruim, mas uma megera sem escrúpulos que tenta de todas as formas destruir o relacionamento de Celina (Samara Felippo) e Guilherme em Chocolate com Pimenta. Sempre de olho no amado da irmã, ela faz de tudo para ficar com o rapaz interpretado por Rodrigo Faro. Porém, a obstinação de Graça acaba resultando em um trágico destino.

Graça engana Guilherme e consegue se casar com o amado da irmã

Depois de atrapalhar de todas as formas possíveis o relacionamento de Celina e Guilherme, Graça ainda consegue abocanhar o namorado da irmã. Ela engana o advogado e o faz pensar que durante uma noite de bebedeira, a seduziu e a levou para cama. A moça alega estar grávida e por honra, Guilherme se casa com ela, o que acaba de vez com suas chances de ficar com Celina.

No entanto, na noite de núpcias, Guilherme tem uma grande revelação: a gravidez de Graça não passa de uma mentira que a moça inventou para laça-lo. Ele se revolta com a armação e desmascara Graça na frente de Celina e Reginaldo (Antônio Grassi), revelando que descobriu que a jovem era virgem até então.

Este poderia ser o motivo perfeito para Guilherme se livrar de Graça, o problema é que após o casamento, a irmã de Celina acaba engravidando de verdade. Preso ao relacionamento por causa da criança que a esposa espera, Guilherme acaba continuando com Graça por algum tempo. Porém, tudo muda na reta final da novela e a vilã ganha o que merece.

Veja como Graça é desmascarada sobre a gravidez em Chocolate com Pimenta:

Final de Chocolate com Pimenta: Graça morre após suas maldades

Já Graça morre no final da novela Chocolate com Pimenta por conta da gravidez. A jovem passa por dificuldades durante a gestação e é avisada pelo médico que seu estado é grave e que complicações podem ocorrer no parto, o que de fato acontece.

Mesmo durante um momento tão delicado e sua gravidez de risco, a jovem continua empenhada em manter Guilherme ao seu lado, por isso briga com Celina e a manda ficar longe de seu marido e futuro filho.

Porém, Celina não é maldosa como Graça e promete cuidar da irmã depois que o médico recomenda repouso total para a grávida próximo ao nascimento.

Graça começa a somar momentos difíceis em seus últimos dias, passa mal na fase final da gestação e tem até uma convulsão. Até que finalmente ela começa a sentir as dores do parto e espera pela chegada de seu bebê. Ela dá a luz, mas não resiste por muito tempo.

Por conta de tudo que fez ao longo da novela, Graça pede perdão por suas ações antes de seus últimos suspiros. Ela mostra arrependimento e se desculpa com Guilherme e Celina, além de pedir que eles cuidem de seu filho. Pouco depois de desejar que eles sejam felizes, ela morre.

Veja como foi:

Após morte de Graça, Guilherme e Celina finalmente ficam juntos

Depois de todos os empecilhos colocados por Graça, o conde Klaus e outros personagens que tentaram impedir que Celina e Guilherme ficassem juntos, o casal finalmente conquista seu aguardado final feliz.

Celina fica livre do conde Klaus pouco antes da morte de Graça. Ela consegue que sua união com o ricaço seja anulada após provar que o casamento com o velhote nunca foi consumado. Alguns capítulos mais tarde, Graça morre e então Guilherme também fica livre.

Os dois se jogam nos braços um do outro e sobem no altar. No último capítulo de Chocolate com Pimenta Guilherme e Celina se casam e terminam juntos.

