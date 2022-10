Graça e Guilherme Chocolate com Pimenta ficam juntos por um tempo após a moça afirmar ter engravidado do rapaz. Celina (Samara Felippo), que ama o moço, fica desolada ao ser traída pela própria irmã e ainda é obrigada a se casar com o conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro). Mas afinal, o que acontece com esse triângulo amoroso no folhetim?

O que acontece com Graça e Guilherme Chocolate com Pimenta?

Celina e Guilherme sempre foram apaixonados um pelo outro, mas se separam ao longo da trama devido a alguns obstáculos que surgem em seu caminho - incluindo Graça (Nívea Stelmann), irmã da mocinha.

O casal primeiro precisa enfrentar a rejeição de Reginaldo (Antônio Grassi), que não esconde seu desgosto pelo rapaz - o motivo para isso será revelado na metade do folhetim. O patriarca ainda aposta a mão de Celina em uma jogatina e perde, obrigando que a filha se case com o conde Klaus contra a sua vontade.

Quem também é apaixonada por Guilherme é Graça, que não se importa de passar por cima da própria irmã para conseguir ficar com o rapaz. Desesperada para tê-lo só para si, ela inventa uma mentira: a vilã diz que passou uma noite com o moço enquanto ele estava bêbado e que engravidou dele. Sem lembrar de nada, ele não vê outra opção que não seja assumir um compromisso com a suposta mãe de seu filho, o que deixa Celina desolada.

Quando Graça revela a gravidez, Reginaldo é obrigado a contar o motivo pelo qual odeia o genro: ele pode ser seu filho e a relação de Guilherme com Celina e Graça seria incestuosa. Isso porque no passado, o patriarca teve um caso com a mãe do rapaz na mesma época que ele nasceu.

Reginaldo impede o casamento entre Graça e Guilherme, até que Margot (Rosamaria Murtinho) revela a verdade. O rapaz é seu filho, e não da mulher com quem o pai de Celina teve um caso. Envergonhada por ser mãe solteira, o que era uma desonra para mulheres naquela época, ela entrou a criança para sua amiga, que era amante de Reginaldo.

Após descobrir a verdade, Reginaldo autoriza o casamento de Graça e Guilherme Chocolate com Pimenta, para a tristeza de Celina.

Graça e Guilherme se casam, mas megera morre no final

Graça e Guilherme se casam em Chocolate com Pimenta. O rapaz aceita se unir a moça para assumir a paternidade da criança e evitar que ela seja uma mãe solteira.

No entanto, ele descobrirá a verdade durante a noite de núpcias do casal. Guilherme vai constatar que Graça ainda é virgem e que os dois nunca transaram como a moça havia falado. Revoltado, ele contará toda a verdade para Celina.

"É um caso de honra. Celina, eu fui acusado de seduzir a sua irmã e naquela noite eu não me lembrava porque estava bêbado. Mas a sua irmã Graça garantiu que havia passado uma noite comigo", começa ele. "Eu me senti um crápula por aproveitar da irmã da moça que eu amava. Pois a Graça não está esperando filho algum. Eu tive a prova na nossa primeira noite de casados, a sua irmã até ontem era virgem. Até ontem nunca tinha se deitado com homem nenhum, muito menos comigo. E não está esperando filho nenhum", revela.

No entanto, a moça acaba engravidando de verdade enquanto está casada com o rapaz, mas passa por complicações no parto. Após uma gravidez conturbada, ela não resiste ao nascimento da criança e morre logo após o bebê vir ao mundo.

Em seu leito de morte, ela pede para que Guilherme e Celina cuidem seu filho. “Sejam felizes e antes de partir eu peço, por favor, me prometa, criem meu filho", suplica.

Como está o ator que fez filho Ana Francisca Chocolate com Pimenta?

Celina e Guilherme se casam em Chocolate com Pimenta

Após a morte de Graça, Guilherme ficará viúvo e com um filho para criar. Quem também ficará desimpedida será Celina, que conseguirá a anulação de seu casamento com o conde Klaus.

A mocinha consegue reunir um série de testemunhas que provam que ela ainda é virgem e que a união não foi consumada de fato. Pressionado, o banqueiro não vê outra opção que não seja ceder o pedido de sua esposa e libertá-la.

No último capítulo da trama, Guilherme e Celina se casam em uma cerimônia que reúne toda a cidade. Juntos, eles criam o filho de Graça.

O que Sebastian fez com Márcia em Chocolate com Pimenta?