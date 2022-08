Final de Iolanda Além da Ilusão: golpista morre na novela?

O final de Iolanda Além da Ilusão promete fortes emoções para a vedete. Depois de ter sido atropelada por Úrsula (Bárbara Paz), a trambiqueira vai conseguir se recuperar e terá um papel importante na história para que Joaquim (Danilo Mesquita) seja punido por ter roubado dinheiro da tecelagem.

Qual o final de Iolanda Além da Ilusão?

O final de Iolanda Além da Ilusão é ao lado do verdadeiro Rafael (Fabrício Belsoff). Depois de cumprir com a missão de desmascarar Joaquim, a moça enfim terá um desfecho feliz.

Tudo começa quando Iolanda encontra a pasta com os documentos que provam os desvios de dinheiro cometidos por Joaquim enquanto trabalhava na área administrativa da tecelagem de Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes). A trambiqueira começa a chantagear o rapaz, que pede a ajuda da mãe para se livrar da encrenca.

Úrsula atropela Iolanda na intenção de “queimar arquivo”. No entanto, a moça não morre e é levada para o hospital para receber os devidos cuidados. “Tenho outro! Seguro morreu de velho e de boba não tenho nada! Mandei fazer várias cópias daqueles papéis! Joaquim e Úrsula vão se arrepender de terem tentado me matar”, dirá a atriz.

A mãe do almofadinha consegue pegar o envelope com as provas, mas Iolanda foi mais esperta e fez várias cópias do documento. A vedete contará com a ajuda de Margô (Marisa Orth) para dar continuidade do plano, que entregará os papéis para Isadora (Larissa Manoela).

Depois de finalmente ter as provas em mãos, a mocinha entrega os papéis para Eugênio. “Infelizmente não é calúnia, Eugênio. Joaquim estava mesmo roubando a fábrica, em conluio com a Úrsula. Aqui estão as provas”, mostrará a protagonista.

Com Joaquim desmascarado, Iolanda terá um final de redenção na novela. Conforme adiantado pelo jornal Metrópoles, a atriz vai reencontrar Rafael (Fabrício Belsoff) e os dois vão se acertar depois de tanto tempo separados. Por fim, o casal reata e cria Toninho juntos.

Quando termina Além da Ilusão?

Além da Ilusão termina em 19 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no dia 20.

Os últimos capítulos da trama prometem um final feliz para Davi (Rafael Vitti), Isadora, Olívia (Débora Ozório), Tenório (Jayme Monjardim) e demais personagens. O mágico finalmente conseguirá provar sua inocência, ficando livre da acusação que lhe perseguiu a vida inteira e terminará a novela ao lado de sua amada.

Já Olívia e Tenório também ficam juntos após o rapaz receber autorização para se casar. Eugênio e Violeta é outro casal que tem um final feliz.

A partir do dia 22 de agosto, o público passa a acompanhar Mar do Sertão na faixa das 18h, de autoria de Mário Teixeira.

A próxima novela das seis começa com Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz), casal que está de casamento marcado. Quando Tertulinho (Renato Góes) chega na cidade de Canta Pedra, ele se encanta pela moça e tenta conquistá-la mesmo sabendo que ela está comprometida com um dos funcionários de seu pai.

No dia da cerimônia dos mocinhos, o coronel Tertúlio (José de Abreu) pede para que Zé leve um cavalo até outra cidade e designa Tertulinho para acompanhá-lo. É quando uma forte chuva cai durante o trajeto e o noivo de Candoca é dado como morto, euquanto o playbay sobrevive.

O que eles não esperavam é que Zé Paulino está vivo. O rapaz retorna para Canta Pedra dez anos depois, deixando todos chocados. Ele também volta com vontade de lutar por justiça e quer mudar a configuração de poder da região, que está concentrado nas mãos do prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e dos poderosos coronéis.