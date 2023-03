Nazaré (Renata Sorrah) em Senhora do Destino - Foto: Reprodução/Rede Globo

Vilã rouba a cena durante toda a novela e termina Senhora do Destino de forma trágica

Final de Nazaré em Senhora do Destino tem sequestro, fuga e morte

Final de Nazaré em Senhora do Destino tem sequestro, fuga e morte

Nazaré, interpretada pela atriz Renata Sorrah, 76, está de volta na reprise de Senhora do Destino no Viva. A vilã, uma das mais lembradas da teledramaturgia, tem um final trágico após cometer uma série de crimes ao longo da trama, incluindo assassinatos e sequestros de crianças.

A personagem é a responsável por uma série de delitos ao longo de Senhora do Destino, começando pelo sequestro de Lindalva na primeira fase da trama. A megera rouba a filha recém-nascida de Maria do Carmo (Suzana Vieira) e cria a menina como se fosse sua filha, batizando-a de Isabel (Carolina Dieckmann).

Para impedir que seja desmascarada, Nazaré comete uma série de assassinatos, empurrando suas vítimas da escada. Ela dá um fim até em Zé Carlos (Tarcísio Meira), seu marido, quando ele ameaça contar a verdade sobre a origem de Isabel. A vilã também mata seu amante, o taxista Gilmar (Roberto Bomtempo). Ela também tenta tirar a vida da enteada Maria Cláudia (Leandra Leal), mas não consegue.

Senhora do Destino foi exibida pela primeira vez em 2004, com 22 capítulos. A trama de Aguinaldo Silva ganhou reprises em 2009 e 2017 no Vale a Pena Ver de Novo.

O que acontece no final com Nazaré em Senhora do Destino?

No último capítulo de Senhora do Destino, a vilã Nazaré se joga da ponte na cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia, e morre no final da novela depois de cometer um último crime.

Na reta final da novela, quando toda a verdade já foi escancarada, Nazaré comete uma última vilania. A megera sequestra Linda, filha de Isabel e Edgar (Dan Stulbach), e foge com a criança em uma das cenas mais lembradas da trama e que rendeu a famosa imagem da loira correndo com um bebê nos braços.

Isabel, Edgar e Maria do Carmo alcançam Nazaré, que está em um ponte e ameaça se jogar lá de cima junto com a criança em seus braços. "Vem aqui que eu entrego ela pra você", diz a vilã para a personagem de Carolina Dieckmann.

A jovem começa a caminhar lentamente até a vilã. "Me dá essa criança agora. Você me odeia tanta assim?", diz Isabel. "Eu não te odeio, Isabel. Eu te amo. Não posso mais ser a sua mãe mas você sempre será a minha filha", responde a loira. "Se é verdade o que você sente, amor de mãe, então me dá minha filha", ordena ela.

Quando Isabel se aproxima de Nazaré, a vilã finalmente entrega a criança. "Eu nunca ia fazer mal pra você e minha netinha", diz se arrependendo de suas maldades.

"É o fim da linha. Eles não vão deixar que essa raposa linda, loira e felpuda saia sã e salva daqui", diz a vilã. "Eu te amo mais que a minha própria vida, Isabel. Você é o ar que eu respiro e eu vou te dar a prova agora do meu amor por você". A megera então se joga da ponte e morre.

Qual foi a última novela de Renata Sorrah?

Renata Sorrah, 76, está no ar atualmente como Wilma na novela Vai na Fé. A personagem é mãe e empresária de Lui Lorenzo (José Loreto) e faz parte do núcleo central da trama.

Anteriormente, a atriz esteve no seriado Filhas de Eva, do Globoplay, que também foi exibido na TV aberta. Sua última novela havia sido em 2018, quando esteve em Segundo Sol.

Com mais de 40 anos de carreira, Sorrah esteve em dezenas de novela da Globo mas é mais lembrada por Nazaré de Senhora do Destino. A trama obteve o maior índice de audiência da década para uma novela das nove, com 50.4 pontos no ibope.

Renata é mãe de Mariana Sochaczewski Simões, fruto de seu relacionamento com Marcos Paulo. Ela também tem dois netos.