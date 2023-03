Que dia estreia a novela Senhora do Destino no Viva?

Que dia estreia a novela Senhora do Destino no Viva?

Senhora do Destino está de volta a partir deste mês no Viva. A trama de Aguinaldo Silva, um dos maiores sucessos da década de 2000, chega para substituir Caminho das Índias na mesma faixa de horário. Com Renata Sorrah na pele da vilã Nazaré, o folhetim conquistou a maior audiência da década em sua exibição original.

Quando estreia Senhora de Destino?

A novela estreia em 13 de março, segunda-feira, na faixa de horário das 22h50, horário de Brasília, com reapresentação do capítulo às 13h30 do dia seguinte. Aos domingos, todos os episódios exibidos na semana são reapresentados em uma maratona a partir das 19h.

Senhora do Destino terminou a exibição original com 50,4 pontos de média, sendo esta a maior audiência de uma novela dos anos 2000. O folhetim é lembrado até hoje por Nazaré, vilã que rendeu vários memes usados pelos internautas.

A história do folhetim é divida em duas fases. Na primeira, o público conhece a história de Maria do Carmo (Carolina Dieckmann/Suzana Vieira), ainda na juventude, uma mulher nordestina mãe de cinco filhos que é abandonada pelo marido. Ela então decide se mudar para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor.

A protagonista chega ao Rio de Janeiro em meio a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), causando um grande tumulto entre policiais e manifestantes no centro da cidade. Um de seus filhos leva uma pedrada na cabeça e precisa ser socorrido.

No meio da confusão, ela conhece Nazaré (Renata Sorrah) que finge ser enfermeira e promete a Maria do Carmo que cuidará de seus outros filhos enquanto ela leva o pequeno ao hospital. Só que a vilã rouba Lindalva, filha recém-nascida da protagonista, e some no mundo.

Na segunda fase da novela, após uma grande passagem de tempo, Maria do Carmo se tornou uma mulher bem-sucedida, dona de uma loja de materiais para construção, e namora Dirceu (José Mayer).

Enquanto isso, Lindalva foi batizada como Isabel por Nazaré, com quem mantém uma relação de cumplicidade. A farsa da vilã começa a vir à tona quando o fotógrafo Rodolfo (Reinaldo Gonzaga) entrega uma foto para Dirceu da megera vestida de enfermeira, com uma criança nos braços, no dia da confusão no centro do Rio de Janeiro.

"Senhora do Destino" e "Corpo Dourado" vêm aí! 2023 nem começou e já promete ✨ A saga de Maria do Carmo, sucesso de Aguinaldo Silva, chega em março no lugar de "Caminho das Índias". Já a trama de Selena, de Antônio Calmon, é a substituta de "Coração de Estudante" em junho📺 pic.twitter.com/lJw3CecOhA — VIVA (@canalviva) December 23, 2022

Quais são as novelas do Viva em março de 2023?

Além de Senhora do Destino, o Viva adicionará mais uma novela em sua grade neste mês. O canal vai reprisar A Sucessora (1974), também protagonizada por Suzana Vieira, a partir de 27, às 11h45, horário de Brasília.

A trama será exibida em homenagem aos 90 anos do autor Manoel Carlos, responsável por grande sucessos da Globo. O canal criou uma faixa exclusiva para exibir os folhetins escritos pelo famoso.

A história de A Sucessora se passa no Rio de Janeiro, nos anos 1920. A protagonista é Marina (Susana Vieira), que se casa com Roberto Steen (Rubens de Falco), um homem viúvo muito rico. O relacionamento passa por alguns problemas, como a dificuldade da jovem em se adaptar a mansão luxuosa, além de ter que lidar com Juliana (Nathalia Timberg), a governanta da casa que é apaixonada pelo patrão.

Além disso, Roberto mantém uma adoração por sua ex-esposa que já faleceu. Marina também tem que enfrentar Miguel (Paulo Figueiredo), um primo que é apaixonado por ela e se une a Adélia (Lisa Viera) para tentar separá-la do marido.

Também seguem na grade das novelas do Viva em março de 2023 Malhação 1998, Malhação 2010, Coração de Estudante (2002), Força de Um Desejo (1999), Bambolê (1987) e Maria do Bairro (1995). O canal pode ser assistido por quem tem um pacote de TV a cabo ou assinantes do Globoplay + canais.