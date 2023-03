Senhora do Destino elenco primeira fase: quem é quem na novela

Carolina Dieckmann e Gabriel Braga Nunes na primeira fase do elenco de Senhora do Destino - Foto: Reprodução/Globo

A novela Senhora do Destino, de volta às telinhas agora em 13 de março de 2023 pelo canal Viva, mostra a história da sofrida Maria do Carmo, que tem sua filha caçula sequestrada ainda bebê. Mais de 20 anos se passam na trama e ela finalmente caminha em direção a menina perdida, que agora já é adulta. Com o avanço cronológico, o elenco do folhetim de Aguinaldo Silva foi dividido entre 1ª e 2ª fase,

A trama é ambientada no início em dezembro de 1968 e mostra a truculência da ditadura militar brasileira. Inclusive, o dia em que Maria do Carmo perde sua filha é a fatídica data em que foi decretada o Ato Institucional nº 5 (AI-5). As ruas então são tomadas por manifestantes e policiais e o tumulto acaba ferindo um dos filhos da personagem. É então que ela conhece Nazaré, que a engana e rouba sua caçula.

Com esse vai e vem de datas, a passagem de tempo do folhetim sofreu críticas, já que a trama foi exibida entre 2004 e 2005, mas precisava ser ambientada entre os anos de 1990 e início de 2000.

No entanto, a trama pecou ao exibir elementos modernos demais para a época, como se o folhetim já estivesse nos anos 2000, como celulares, figurinos atualizados e automóveis mais novos, entre outros. A situação criou um problema para o autor Aguinaldo Silva, que precisou fazer mudanças.

Segundo o jornalista Nilson Xavier, no site Teledramaturgia, o escritor então desistiu de situar a novela em uma época específica e começou a trabalhar na obra como atemporal, ignorando que a segunda fase se passava no início dos anos 1990.

VEJA: atores de Senhora do Destino que já morreram

Carolina Dieckmann como Maria do Carmo - Senhora do Destino elenco primeira fase

A atriz Carolina Dieckmann ganhou dois papéis no elenco da novela Senhora do Destino. Na primeira fase, ela foi a protagonista Maria do Carmo, que viaja com os cinco filhos de Belém do São Francisco, no interior de Pernambuco, para o Rio de Janeiro. A garota é enganada por Nazaré, que rouba a filha mais nova dela, Lindalva.

Anos se passam e a mocinha não consegue recuperar seu bebê. Na segunda fase, ainda na luta atrás de Lindalva, a personagem ganha a substituição da atriz Suzana Vieira, que assume o papel de Maria do Carmo até o final da trama.

Depois de viver a protagonista da primeira fase, Carolina Dieckmann retorna na segunda como a filha perdida de Maria. Ela tem um outro nome, Isabel - que foi adotado pela sequestradora Nazaré - e não faz ideia de sua verdadeira origem.

Gabriel Braga Nunes como o jornalista Dirceu

Na primeira fase, Gabriel Braga Nunes apareceu como o personagem Dirceu, que depois foi assumido por José Mayer. Ele era o amigo fiel de Maria do Carmo, que depois se torna namorado, um repórter com prestígio que atua como colunista político em um jornal. Sincero, ele ama Maria do Carmo incondicionalmente.

Adriana Esteves como Nazaré | Senhora do Destino elenco primeira fase

O famoso papel de Nazaré Tedesco foi da atriz Adriana Esteves na primeira fase do elenco de Senhora do Destino. Ela começa a história como uma prostituta que mantém uma relação com Luís Carlos Tedesco, até então um homem casado.

A jovem então mente para o amante ao dizer que está grávida dele, no intuito de fisgá-lo, e rouba a bebê de Maria do Carmo. Ela acaba conseguindo o quer e se casa com Luís após apresentar a menina para ele. Na segunda fase, Esteves foi substituída por Renata Sorrah.

Ator mirim Miguel Rômulo foi Reginaldo

O ator Miguel Rômulo, na época com apenas 12 anos de idade, interpretou Reginaldo, o filho mais velho de Maria do Carmo. Ao crescer, ele se torna um homem mau-caráter, frio, calculista e ambicioso. Vereador, ele tem o sonho de se tornar prefeito. Rômulo foi substituído na segunda fase por Eduardo Moscovis.

Atoe mirim Ramon Motta foi Leandro

Ramon Motta interpretou Leandro, o segundo filho de Maria do Carmo. O menino foi substituído na segunda fase pelo ator Leonardo Vieira e é o único entre os herdeiros da protagonista que se forma na faculdade. Ramon abandonou a profissão de ator e hoje, aos 30 anos de idade, é formado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Senhora do Destino elenco infantil hoje

Marcelo Max interpretou Viriato na 1ª fase de Senhora do Destino

Viriato foi vivido pelo ator mirim Marcelo Max, que na segunda fase foi substituído pelo ator Marcello Antony. Ele era um dos filhos de Maria do Carmo e o mais bonito entre os herdeiros homens. Na fase adulta, ele se torna maître e trabalha em um restaurante francês.

Marcelo ainda é ator, segundo sua biografia no Instagram, rede social em que mantém uma conta fechada. Ele também se divide entre outras profissionais, como a engenharia eletricista e florestal, além de ter cursado geografia.

Cássio Ramos foi um dos filhos de Maria do Carmo na primeira fase de Senhora do Destino

Cássio Ramos interpretou mais um dos filhos de Maria do Carmo, Plínio. Ele é o mais novo entre os filhos homens da protagonista e foi substituído por Dado Dolabella na segunda fase da novela. Ao crescer, ele se torna um homem simpático, sedutor, mas muito preguiçoso, que gosta muito de mulherada e a vida noturna.

Cássio Ramos continua na ativa e nos últimos tempos apareceu nas novelas Reis (2022) e Gênesis (2021), ambas na Record.

Manoel Candeias como Josivaldo | elenco da primeira fase de Senhora do Destino

Manoel Candeias viveu Josivaldo na primeira fase da novela. Ele vive o marido de Maria do Carmo, homem que a abandona no começo da trama com os cinco filhos do casal. Ele diz que vai ao Sul buscar por emprego, mas nunca retorna para a família. Ao se mudar para São Paulo, ele arranja uma nova família, mas também acaba a abandonando algum tempo depois. Na segunda fase, o papel é assumido por José de Abreu.

Tarcísio Filho dividiu papel com o pai na novela

Tarcísio Filho interpretou na primeira fase do folhetim de Aguinaldo Silva o personagem Luís Carlos Tedesco. Casado, ele tem um caso com Nazaré e é enganado pela moça quando ela diz que está grávida dele. Ele se casa com a vilã e cria Isabel como sua filha, sem saber da verdade. Ela também é pai de Claúdia (Leandra Leal), fruto de seu primeiro casamento. Na segunda fase, o papel foi do pai do ator, Tarcísio Meira.

Luiz Carlos Vasconcelos como Sebastião | Senhora do Destino elenco primeira fase

Luiz Carlos Vasconcelos viveu o personagem Sebastião na primeira fase. Ele era o irmão mais velho de Maria do Carmo e depois que a mulher ascendeu na vida e virou empresária, se tornou seu sócio. Ele é sério, rígido e se casa com Janice (Mara Manzan). Na segunda fase, o papel passa para Nelson Xavier.