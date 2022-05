Final de Quanto Mais Vida Melhor: quem fica com quem na novela

O final de Quanto Mais Vida Melhor está muito próximo. O folhetim estrelado por Mateus Solano, Giovanna Antonelli, Valentina Herszage e Vladimir Brichta vai exibir seu último capítulo inédito na sexta-feira, dia 27 de maio, e alguns desfechos da trama já foram revelados.

Quem fica com quem no final de Quanto Mais Vida Melhor?

Foram gravados cinco desfechos diferentes para o final de Quanto Mais Vida Melhor, novela de Mauro Wilson. Por isso, alguns acontecimentos podem mudar até o o último dia da trama, 27 de maio.

No entanto, é esperado que os quatros protagonistas tenham um final feliz no último capítulo de Quanto Mais Vida Melhor.

Neném e Paula: a dupla terminará lado a lado, segundo Patrícia Kogut do O Globo. A jornalista disse que o jogador de futebol tentará engrenar no romance com Rose, mas perceberá que relacionamento não tem mais futuro. Depois de um susto com a Morte, Neném vai se declarar para Paula e os dois ficarão juntos. Nas últimas semanas, as previsões eram de que Neném ficaria com Rose.

Flávia e Guilherme: apesar de todos os obstáculos que os protagonistas enfrentam desde o começo da novela, nada irá ficar no caminho do amor de Flávia e Guilherme. A dupla permanecerá junta e feliz com seu novo bebê.

Tina e Tigrão: o vai e vem de Tina e Antônio/Tigrão deve acabar no final de Quanto mais Vida Melhor. A jovem foi ao encontro do rapaz e lhe deu um beijão depois de conseguir pegar o buquê no casamento de Deusa e Odaílson. Nos resumos da emissora, nada indica que o casal se separará até o último capítulo.

Juca: o pai de Flávia deve ficar sozinho no final de Quanto Mais Vida Melhor. Depois que descobriu toda a verdade sobre Odete e como a mulher mentiu para Paula sobre o paradeiro da filha, o padeiro resolveu terminar o relacionamento. Até agora, não foi divulgado nenhum novo affair para o personagem.

Deusa e Odaílson: pelo que tudo indica, o final do casal foi feliz e não terá alterações até o último capítulo da trama. Na última terça-feira, a empregada e o motorista se casaram em uma luxuosa cerimônia no jardim da mansão Monteiro Bragança. Os dois não são mais citados nos resumos disponibilizados pela TV Globo.

Quem vai morrer no final de Quanto Mais Vida Melhor?

De acordo com O Globo, quem vai morrer no final de Quanto Mais Vida Melhor será Roni. Antes, a escolha do autor seria Neném, mas os planos da produção mudaram ao longo da exibição do folhetim. Agora, as cenas previstas para sexta-feira exibirão uma confusão na boate que terá Roni, Tucão e Cora no centro de tudo.

Roni será atingido por um tiro e não resistirá aos ferimentos. Após o disparo, ele será o doador de coração de Bianca (Sara Vidal). A jovem vai fazer o transplante que precisa e assim terá sua vida salva.

Quem perder a exibição do último capítulo na sexta (27), terá a chance de rever o episódio no dia seguinte, sábado, (28). Depois disso, a atração estará disponível na íntegra no catálogo da Globoplay. Porém, para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante de algum pacote entre R$ 19,90 e R$ 89,90.

Próxima novela das 7

A próxima novela das 7 ganhou o título de Cara e Coragem e começa na próxima segunda-feira, dia 30 de maio. Antes da decisão final da produção do folhetim e da direção do núcleo de teledramaturgia, a obra se chamaria Amor em Ação. A história é de Claudia Souto, que comanda sua segunda novela solo. O primeiro folhetim da escritora foi Pega Pega, em 2017.

A trama será centrado nos personagens dos atores Marcelo Serrado, Paolla Oliveira e Taís Araújo. Serrado e Oliveira serão Moa e Pat, uma dupla de dublês profissionais que trabalha lado a lado e são muitos amigos, mas secretamente nutrem sentimentos românticos um pelo outro. Já Araújo viverá duas personagens, primeiro ela ganhará destaque como Clarice, a diretora de uma Siderúrgica que acaba morta misteriosamente, e depois assumirá o protagonismo como Anita, uma massoterapeuta que é sósia de Clarice.

Conheça a substituta de Quanto Mais Vida Melhor:

