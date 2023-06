Zoé (Regina Casé) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Final de Zoé em Todas as Flores tem prisão e redenção com a filha

O final de Zoé em Todas as Flores é pagando pelos crimes que cometeu ao longo da trama. A chefe da organização criminosa interpretada por Regina Casé inocenta Maíra (Sophie Charlotte) das acusações falsas que caem sobre ela e passa anos na cadeia até conquistar sua liberdade novamente.

O que acontece com Zoé em Todas as Flores?

Nos minutos iniciais do último capítulo de Todas as Flores, Maíra é traída mais uma vez por Zoé e Vanessa (Letícia Colin) que acusam a protagonista de ser a responsável pela morte de Humberto (Fábio Assunção) e Galo (Jackson Antunes).

Zoé e Vanessa se livram da cadeia em um primeiro momento, enquanto a perfumista volta a ficar atrás das grades, mas a consciência da veterana não deixará com ela prossiga com o plano maquiavélico da filha de incriminar a própria irmã.

No dia do julgamento de Maíra, Zoé confessa ser a responsável não só pela morte de Humberto e Galo, mas também pelo assassinato de Rivaldo (Chico Diaz) e Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), além de assumir fazer parte da quadrilha de tráfico humano.

Zoé vai presa pelos crimes e passa anos na cadeia, enquanto Vanessa desaparece no mundo. Depois de uma passagem de tempo, a personagem de Regina Casé enfim sai da prisão.

A única pessoa que comparece na penitenciária é justamente Maíra, que acompanha a mãe até seu apartamento e lhe dá dinheiro para que ela possa se reerguer. Depois de anos, mãe e filha enfim se reconciliam.

A criminosa também recebe a visita de Vanessa, que ressurge completamente diferente. Sozinhas na miséria, as duas se juntam novamente e se tornam batedoras de carteira nas ruas do Rio de Janeiro.

O que acontece com a organização criminosa?

O final da organização criminosa da qual Zoé faz parte ficou em aberto para o público. No penúltimo capítulo da trama, Mondego (Denise Weinberg) fugiu da prisão durante uma transferência entre presídios após chantagear Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes).

A fuga da mãe de Samsa (Ângelo Antônio) é a última cena da criminosa na novela. Depois disso, conclui-se que a médica ficou solta mesmo após cometer dezenas de crimes.

Também não foi citado mais nada sobre a organização. Até onde a polícia investigou, a quadrilha não terminou com a invasão da fazenda – havia “braços” dos criminosos em outros países para a venda dos bebês. No entanto, parece que os personagens resolveram deixar isso pra lá.

A única cena sobre os criminosos foi a prisão de Olavo (André Loddi) e Garcia após o sequestro de Rafael (Humberto Carrão), Diego (Nicolas Prattes) e Joy (Yara Charry).

Nas redes sociais, o público reclamou da falta do desfecho dos criminosos:

“No fim a quadrilha de tráfico continuou né, ngm fez nada contra IMPRESSIONANTE. E Pablo morrer e ir embora por conta de dinheiro??? PA TE TI CO”, publicou uma espectadora.

“Mais uma vez não vimos o filho da Jessica. A Dr reorganizou a quadrilha? Celinho coitado sem direito de ser feliz. Final medíocre da Mauri. Não existe perícia pq é só pegar as câmeras de segurança do predio c o estado decomposição dos corpos p inocentar Maira”, questionou outra.

“COMO ASSIM ACABOU!??!? E MOSTRAR Q Q DEU A QUADRILHA?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!”, escreveu outra, indignada.

“Sobre esse final de Todas as Flores… A organização acabou?”, questionou outra espectadora.

“Decepcionada com o final todas as flores, tantas pontas soltas.. esperava mais. organização foi esquecida no churrasco”, comentou outra internauta.

