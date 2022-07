Final Érica Pantanal: jornalista será desmascarada na novela

A personagem da atriz Marcela Fetter mal chegou ao remake, mas qual o final Érica Pantanal já é curiosidade de muita gente. A jornalista ficará por pouco tempo na região e irá embora. Porém, a trama dela não terminará por aí. A jovem irá retornar ao estado de Mato Grosso do Sul e trará confusão com ela. A personagem deixou o folhetim antes dos capítulos da reta final na versão de 1990

Qual o final Érica Pantanal de 1990?

No final Érica Pantanal, Zé Lucas descobre que a moça estava mentindo sobre estar grávida dele e termina com ela, que desaparece da trama.

Para quem não lembra, Érica viveu um romance com Zé Lucas durante sua primeira visita ao Pantanal e depois vai embora. Alguns capítulos mais tarde, a jornalista retorna ao centro-oeste. Desta vez, ela está acompanhada do pai, o deputado Ibraim, e conta para Zé Lucas que ela descobriu que está grávida. Ibraim então pressiona que o primogênito de José Leôncio se case com sua filha. Zé Lucas aceita a proposta e promete subir ao altar com a moça.

A descoberta que a gravidez de Érica é na verdade falsa, acontece quando eles estão em São Paulo e prestes a se casarem. O peão briga com a noiva e o sogro e conta para Zé Leôncio durante uma ligação que está retornando ao Mato Grosso do Sul.

Quando chega na fazenda do rei do gado, ele conta para o pai que desistiu do casamento com Érica porque descobriu que a gravidez da jovem era falsa. Este é o final Érica Pantanal e a jornalista não volta a aparecer nas terras da família Leôncio após o golpe fracassado.

Carreira política

Zé Lucas é enganado por Érica e o deputado Ibraim na trama, mas a convivência com os dois e o quase casamento não é de todo ruim para o rapaz, que encontra sua verdadeira vocação. O pai da moça incentiva que o primogênito de José Leôncio comece uma carreira na política. Os dois discordam muito, já que possuem visões diferentes e Zé Lucas critique bastante o sogro por agir de maneira desonesta. Porém, depois que retorna para casa, Zé Lucas permanece interessado no assunto.

Zé Leôncio fica aborrecido e não é grande fã da ideia, mas Zé Lucas permanece entusiasmado com o assunto. No último capítulo da novela, após uma passagem de alguns anos, é revelado que o ex-caminhoneiro conseguiu o que queria. Na cena, o Velho do Rio conversa com Anterinho – filho biológico de Irma e Trindade e enteado de Zé Lucas – sobre o assunto. O menino comenta que Zé Lucas agora é vereador e não para mais em casa.

