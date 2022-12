Fora da TV? Por onde anda Luíza Curvo, a Cássia de Chocolate com Pimenta

Luíza Curvo é lembrada por ter interpretado Cássia em Chocolate com Pimenta (2003), trama que está sendo reprisada na Globo. Depois de ter vivido a irmã de Olga (Priscila Fantin), a ex-atriz emplacou mais alguns papéis na televisão, mas abandonou a carreira na televisão nos últimos anos.

Como está Luíza Curvo hoje?

Luíza Curvo hoje está com 37 anos de idade e não trabalha mais como atriz. Atualmente, ela se dedica ao ofício de artista plástica e sempre publica fotos de seus trabalhos no Instagram. Além disso, ela também é cenógrafa, atuando na criação, projeto e coordenação de cenários de peças de teatro.

A carioca começou a careira em 1993, quando interpretou Aninha em Sonho Meu. Seguiu trabalhando durante sua infância n Globo, conquistando papéis em Cara e Coroa (1995), Malhação (1996), Era uma Vez... (1998), Porto dos Milagres (2001), entre outros títulos.

Já na adolescência, conquistou o papel de Cássia em Chocolate com Pimenta. A menina tem a mania de imitir a irmã mais velha em tudo, mas ao contrário da vilã, é doce e sensível. Ela é a melhor amiga de Bernadete (Kayky Brito), que descobre ser um menino na reta final do folhetim. A amizade dos dois então evolui para um romance.

Depois do sucesso no horário das 18h, Luíza deixou a Globo e passou a atuar em novelas da Record. Seu primeiro trabalho na emissora de Edir Macedo foi em 2006, quando esteve em Cidadão Brasileiro. Participou ainda de Luz do Sol (2007), Chamas da Vida (2008), Sansão e Dalila (2011) e Máscaras (2012).

Seu último trabalho como atriz foi em 2014, no seriado Conselho Tutelar, no qual atuou por três temporadas como Rosângela.

Desde então, ele continua se dedicando às artes, mas atrás das câmeras. Além do trabalho como artista plástica e cenógrafa, ela também é formada em Cinema e Cenografia, Figurino e Direção Teatral. Também estudou Construção Dramática em Cuba.

O que acontece com Cássia em Chocolate com Pimenta?

A história de Cássia está ligada a Bernadete, de quem é muito amiga no início da trama. As duas estão sempre juntas e constroem uma amizade - enquanto isso, a irmã de Olga não nota os olhares do sensível Quincas (Ricardo Martins) para ela.

Ao longo da trama, Bernadete descobre ser, na verdade, Bernardo. O garoto foi criado a vida inteira como menina pela mãe, até que descobre ser do sexo oposto. A partir daí, ele vai travar uma batalha com os pais de Cássia para continuar sendo amigo dela, por quem se descobre apaixonado.

Apesar da confusão que tomará conta da família após a descoberta de Bernardo, Cássia também passará a se sentir atraída pelo amigo. Os dois serão impedidos por Terêncio (Ernani Moraes) de continuarem a amizade, mas contarão com a ajuda de Aninha (Mariana Ximenes), que os encoberta durante os encontros secretos.

Terêncio só vai mudar de ideia e dar a mão de Cássia para Bernardo na reta final da novela. Não por aprovar o romance, mas por estar falido e interessado na fortuna do rapaz - a essa altura da trama, Jezebel (Elizabeth Savala) estará no comando da fábrica de chocolates.

Reveja a cena de um dos encontros secretos dos personagens:

A reprise de Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. Por ser uma novela antiga, todos os episódios estão disponíveis no Globoplay, basta procurar pelo título do folhetim no campo de busca. Para ter acesso aos episódios, é necessário ter a assinatura de um dos planos pagos da plataforma.