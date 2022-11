Novo horário da novela Chocolate com Pimenta em 2022

Saiba qual é o novo horário da novela Chocolate com Pimenta na Globo durante a Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Globo

Os fãs da história sobre Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) em breve vão poder matar a saudade dos personagens. O folhetim está fora da programação da TV Globo desde o dia 21 de novembro e retorna amanhã, terça-feira, dia 29 de novembro. Confira qual será o novo horário da novela Chocolate com Pimenta.

Qual é o novo horário da novela Chocolate com Pimenta na TV Globo?

A partir do dia 29 de novembro, terça-feira, o novo horário da novela Chocolate com Pimenta na TV Globo será a partir das 15h00. O folhetim vai começar depois do Jornal Hoje, como sempre é exibida, mas foi definida pela TV Globo para começar 15 minutos mais tarde do que geralmente costumava ir ao ar.

Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, os capítulos de Chocolate com Pimenta terão 45 minutos no total. Já na sexta-feira (2), dia de jogo do Brasil contra Camarões no Mundial sediado no Catar, o folhetim terá menos tempo no ar e o capítulo contará com apenas 30 minutos.

Este horário aparece na programação da emissora até o dia 2 de dezembro, não foi revelado até agora se após a Copa do Mundo 2022 - que só termina dia 18 de dezembro - a novela volta à faixa das 14h45.

De acordo com o cronograma oficial do canal, as demais novelas do canal continuam iguais. O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo permanece às 18h00 (com exceção do dia da partida do Brasil, em que o folhetim não é exibido), Mar do Sertão é transmitida a partir das 18h30, Cara e Coragem na faixa das 19h40 e a novela Travessia a partir das 22h20.

Novo horário da novela Chocolate com Pimenta - Programação de 29 de novembro a 2 de dezembro

Terça-feira, 29 de novembro: 15h00 - 15h45

Quarta-feira, 30 de novembro: 15h00 - 15h45

Quinta-feira, 1 de dezembro: 15h00 - 15h45

Sexta-feira, 2 de dezembro: 15h00 - 15h30

Antes da pausa: como acabou a novela Chocolate com Pimenta

No último episódio exibido de Chocolate com Pimenta antes do folhetim dar espaço na programação para a Copa do Mundo, alguns acontecimentos importantes marcaram o capítulo.

A vilã Jezebel humilhou Reginaldo. Guilherme, Danilo, Conde Klaus e Sebastian brigaram feio, o que resultou na prisão de Guilherme. Celina foi atrás de Aninha e pediu ajuda para a moça para tentar se livrar do casamento com o Conde Klaus.

Márcia chegou na fazenda machucada e todos ficaram preocupados. Vivaldo chegou em casa com o carro quebrado e Bárbara desconfiou do marido, pois achou um fio de cabelo de mulher no paletó de Vivaldo.

Próximos jogos da Copa do Mundo 2022 na TV Globo

28/11 - Segunda-feira

07h00 - Camarões x Sérvia

10h00 - Coreia do Sul x Gana

13h00 - Brasil x Suíça

16h00 - Portugal x Uruguai

29/11 - Terça-feira

12h00 - Holanda x Catar

16h00 - País de Gales x Inglaterra

30/11 - Quarta-feira

12h00 - Tunísia x França

16h00 - Polônia x Argentina

01/12 - Quinta-feira

12h00 - Croácia x Bélgica

16h00 - Costa Rica x Alemanha

02/12 - Sexta - feira

12h00 - Coreia do Sul x Portugal

16h00 - Camarões x Brasil

03 de dezembro (sábado), 4 de dezembro (domingo), 5 de dezembro (segunda-feira) e 6 de dezembro (terça-feira) - oitavas de final

9 de dezembro (sábado) e 10 de dezembro (domingo) - quartas de final

13 de dezembro (terça) e 14 de dezembro (quarta) - semifinal

17 de dezembro (sábado) - decisão do terceiro lugar

18 de dezembro (domingo) - grande final da Copa do Mundo

