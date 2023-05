FOTOS: hoje na Globo, Bárbara Reis atuou na novela Jesus

Atualmente a protagonista da nova novela do horário nobre da TV Globo, Terra e Paixão, Bárbara Reis já esteve em outros folhetins do canal e também passou pela Record TV. A famosa atuou na novela Jesus, que atualmente está em reprise e pode ser conferida de segunda a sexta-feira, às 21h45, no canal de Edir Macedo.

Quem foi Bárbara Reis na novela Jesus da Record?

A novela Jesus foi o segundo trabalho da atriz Bárbara Reis, onde interpretou a personagem Susana, uma mulher que sofreu uma tragédia na infância que a deixou órfã e se tornou escrava. A trama foi exibida originalmente entre julho de 2018 e abril de 2019, totalizando 193 capítulos.

Susana tinha origem núbia e virou escrava após a tragédia que a tirou dos pais. Tempos depois, ela conhece o treinador de gladiadores Shabaka (Luka Ribeiro), em Roma, que ao se afeiçoar a ela, resolve treiná-la. Assim, Susana acaba interessada em lutas e mostra alta habilidades, conquistando diversas vitórias.

Quando ganha o suficiente para comprar sua liberdade, Susana ajuda o pai de consideração Shabaka a realizar um grande sonho: o de ter sua própria hospedaria em Jerusalém. Quando conhece Jesus (Dudu Azevedo) ao decorrer da trama, a personagem de Bárbara Reis se transforma completamente e segue o filho de Deus até sua crucificação.

Antes deste trabalho, Bárbara Reis havia aparecido nas telinhas da Globo com a novela Velho Chico (2016) e a supersérie Os Dias Eram Assim (2017). Após a novela Jesus, ela voltou para a emissora da família Marinha e engatou mais uma novela, Éramos Seis (2019), em que interpretou Shirley, uma mulher que se tornou amarga por ter sido abandonada grávida. Após mais alguns trabalhos, ela brilhou em Todas as Flores (2022 - 2023) como a vilã Débora e agora é Aline em Terra e Paixão (2023).

Veja fotos da atriz Bárbara Reis na novela Jesus:

Bárbara Reis na novela Jesus - Foto: Reprodução/Record Susana e Shabaka em Jesus - Foto: Reprodução/Record Personagem de Jesus - Foto: Reprodução/Record Atriz como Susana na novela Jesus - Foto: Reprodução/Record Anterior 1 De 4 Próximo

Leia também - Kelvin em Terra e Paixão, Diego Martins também é drag queen