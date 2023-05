Elenco da novela Terra e Paixão: quem são os personagens

Produção é de autoria de Walcyr Carrasco, autor de A Dona do Pedaço, Alma Gêmea, Verdades Secretas, entre outras.

O público faixa das 21h00 da TV Globo se despede de Travessia e marca às boas vindas ao elenco da novela Terra e Paixão, encabeçado por Barbara Reis e veteranos como Tony Ramos e Gloria Pires. Conheça a trama de cada personagem e se prepare para acompanhar os moradores da fictícia cidade de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul.

Barbara Reis - elenco de Terra e Paixão

A protagonista da história de Terra e Paixão é vivida pela atriz Barbara Reis, que recentemente interpretou a vilã Debora na novela Todas as Flores, da Globoplay. A famosa é na trama Aline, professora casada com o produtor Samuel (Italo Martins) e mãe de João (Matheus Assis). Ela é vítima da ganância de Antonio (Tony Ramos), que arma uma emboscada na casa de sua família, o que causa a morte de Samuel.

Aline só sobrevive por causa da ajuda de Caio (Cauã Reymond), filho de Antonio. Agora viúva, ela decide dar continuidade ao trabalho do marido nas terras que herda e promete se vingar de Antonio.

Cauã Reymond e Johnny Massaro - elenco de Terra e Paixão

Após ajudar Aline a sobreviver, Caio se apaixona pela moça e tenta ajudá-la na nova empreitada como produtora rural. Enquanto isso, ele vive conflitos familiares, já que é membro dos La Selva. Primogênito, o rapaz é fruto do primeiro casamento do pai e é renegado por Antonio, que o culpa pela morte da esposa, que faleceu no parto.

Um dos maiores problemas de Caio surge quando seu meio-irmão, Daniel (Johnny Massaro), também se apaixona por Aline. O rapaz é noivo de Graça (Agatha Moreira) e o preferido da mãe Irene (Gloria Pires) para se tornar o herdeiro dos negócios da família, mas acaba envolvido em um triângulo amoroso que desagradará muita gente.

Tony Ramos e Gloria Pires - elenco Terra e Paixão

Tony Ramos será em Terra e Paixão Antonio e Gloria Pires sua segunda esposa, Irene. Esta é a quarta vez que a dupla de veteranos vive um casal nas telinhas. Eles já foram par romântico nas novelas Belíssima (2005), Paraíso Tropical (2007) e Guerra dos Sexos (2012). Além disso, eles repetiram a parceira não apenas no mundo das novelas, mas também nos filmes de Se Eu Fosse Você.

Na trama, Antonio é o responsável pela desgraça que atinge a vida de Aline no começo da novela. Fazendeiro, ele tem uma fortuna que começou na geração de seu avô e é um homem autoritário, crítico e pouco piedoso. Irene é grande apoiadora do marido nos negócios e deseja acima de tudo que um de seus filhos seja o herdeiro do legado dos La Selva. Madrasta de Caio, ela despreza o rapaz.

Susana Vieira é Cândida em Terra e Paixão

Papel de Susana Vieira, Cândida é dona do bar, que é ponto de encontro dos moradores, e também do bordel da cidade de Nova Primavera. A mulher sabe muitos segredos e inclusive tem informações valiosas sobre o passado de Irene e a verdade sobre Agatha (Bianca Bin), mãe de Caio, que morreu no parto décadas atrás.

Débora Falabella e Ângelo Antônio serão o casal Lucinda e Andrade. Eles serão pais de Cristian (Felipe Melquiades), que é portador de albinismo e sofre bullying na escola. Lucinda gerente da cooperativa da cidade de Nova Primavera, enquanto Andrade cuida de pousada. O casal vive problemas porque o homem é pouco confiável e fica violento quando bebe.

Tatá Werneck - elenco Terra e Paixão

Tatá Werneck interpreta Anely, irmã de Lucinda. Ela trabalha ajudando o cunhado Andrade na pousada, além de ser freelancer na butique da cidade. Namorada do lutador Odilon (Jonathan Azevedo), o que ninguém sabe é que ela ganha dinheiro na internet como stripper em sites adultos. O inferno na vida da moça começa quando Andrade descobre seu segredo e começa a chantageá-la.

Claudio Gabriel e Leona Cavalli - elenco Terra e Paixão

O ator Claudio Gabriel vive o personagem Tadeu, casado com Gladys (Leona Cavalli) e pai de Graça (Agatha Moreira). Ele é um homem poderoso do agronegócio e vive em conflitos com Lucinda por causa da cooperativa. Ele aparenta ser um homem tradicional, mas seu casamento esconde segredos, como seu gosto por fantasias eróticas na internet. Ele acaba então envolvido com Anely.

Graça é vivida por Agatha Moreira em Terra e Paixão

Dona da butique da cidade de Nova Primavera, Graça é noiva de Daniel e quer ficar com o rapaz a qualquer custo. Ela terá o aval da sogra Irene, que move a família na base da ambição. Por conta disso, a personagem de Agatha Moreira vai buscar fisgar o herdeiro de Antonio La Selva de qualquer jeito e inventará uma gravidez falsa para tentar arrastá-lo para o altar.

Debora Ozório - elenco Terra e Paixão

Vivida por Debora Ozório, Petra é a caçula de Irene. A garota é formada em agronomia e tem o desejo de herdar a fortuna da família. A jovem sofre com momentos de desequilíbrio, devido ao seu vício em remédios de tarja preta, e é um desastre no amor. Ela acabará envolvida com um italiano picareta, Luigi (Rainer Cadete), que se tornará uma figura importante na vida da garota.

Jonatas é apaixonado por protagonista

Interpretado por Paulo Lessa, Jonatas será um antigo conhecido de Aline. Ele é primo do marido da moça, Samuel, e sempre foi apaixonado por ela. Após a morte do produtor rural, Jonatas será essencial na vida da mulher e a ajudará a tentar construir um império. Filho de Gentil (Flávio Bauraqui) e irmão de Menah (Camilla Damião), ele deixa seu lado ativista florescer e luta por seus direitos.

Leandro Lima em Terra e Paixão

Leandro Lima interpretará o delegado da cidade de Nova Primavera, Marino Guerra. Ele é aliado de Antônio e fará de tudo para não dar uma solução a morte de Samuel, marido de Aline. Durante sua trajetória, acabará se envolvendo com Lucinda, por quem se apaixonará.

Personagens do elenco de Terra e Paixão

Angelica (Inez Viana): trabalha para a família La Selva, cuidou de Caio, Daniel e Petra e é a única que entende as dores do primogênito rejeitado.

Elias Mamberti (Lourinelson Vladmir): homem rude e sombrio que é dono de uma loja de fertilizantes em Nova Primavera.

Flor da Conceição (Letícia Laranja): é apaixonada por Caio e foi para a região para ganhar dinheiro.

Graciara (Natáloa Dal Molin): moça que trabalha servindo mesas no bar de Cândida.

Ina Miranda (Merícia Cassiano): também trabalha no bar de Cândida.

Iraê Guató (Suyane Moreira): filha de Jurecê, é especialista em ervas e conhece tudo sobre a medicina da floresta.

Jurecê Guató (Daniel Munduruku): Pajé, é um homem cheio de sabedoria e remanescente da etnia guató.

Jussara Barroso (Tatiana Tibúrcio): mãe de Aline.

Kelvin Santana (Diego Martins): garçom simpático e bem-humorado do bar de Cândida, que tem uma amizada real com a patroa e também Caio.

Luana Shine (Valéria Barcellos): gerente do bar de Cândida.

Mara (Renata Gaspar): dona da transportadora da cidade.

Raoni Guató (Mapu Huni Kui): filho de Jurecê que está sendo preparado para se tornar xamã.

Rodrigo Pinneiro (Maicon Rodrigues): advogado em início de carreira que ajudará Aline.

Ruan (Tairone Vale): trabalhador da lavoura que atua como espião de Antônio nas terras de Aline.

Yandara Guató (Rafaela Cocal): filha de Iraê e neta de Jurecê.

