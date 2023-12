Gentil matou Agatha? Investigação encontra nova pista

A morte de Agatha (Eliane Giardini) foi um dos pontos altos desta resta final de Terra e Paixão e o público se desdobra para descobrir quem conseguiu acabar com a vilã. Nos próximos capítulos, quem se tornará o foco da polícia será Gentil (Flavio Bauraqui), que vai ser investigado pelo delegado Marino (Leandro Lima).

Gentil é o assassino de Agatha?

A novela Terra e Paixão ainda não deu uma resolução para a morte de Agatha, então ainda não se sabe com certeza se Gentil foi quem matou a megera, mas as suspeitas vão crescer para o personagem de Flavio Bauraqui nas próximas cenas, segundo mostram os resumos.

No capítulo desta terça-feira, 26, o delegado Marino vai receber uma ligação anônima de um homem que dirá que viu Gentil na mansão dos La Selva no dia da morte de Agatha e que ele estava muito nervoso, sugerindo que ele é o assassino. Marino ficará incrédulo com a denúncia, mas terá que colocar Gentil em sua lista de suspeitos e começará a cavar os segredos da vida do pai de Jonatas (Paulo Lessa).

No capítulo seguinte, o delegado vai confrontar Gentil, que negará as acusações e explicará o motivo de ter ido até a fazenda no dia do assassinato. Ele vai alegar que esteve por lá para cobrar o dinheiro que havia dado para Agatha, mas que não foi o responsável pelo crime.

As explicações de Gentil não serão o suficiente para livrá-lo das acusações, pois pouco depois, em cenas do dia 4 de janeiro, Marino receberá mais uma ligação anônima sobre o pai de Jonatas. Desta vez, o denunciante dirá que a arma do crime está na casa de Gentil, o que o policial averiguará. De fato Marino encontrará a arma por lá e terá que levar Gentil para a delegacia, mesmo o homem jurando de todas as formas que não matou Agatha, pois as provas estarão contra ele.

Ao que tudo indica, essa arma terá sido plantada por Irene (Gloria Pires), que ficará sabendo por Graça (Agatha Moreira) que Gentil esteve na mansão no dia do assassinato e usará a informação para derruba-lo. Os resumos não especificam se a vilã colocará mesmo a tal arma na casa do rival, mas revelam que ela vai usar uma visita a Jonatas como desculpa para "clamuflar" algo na casa de Gentil, o que tudo aponta ser o revólver.

É importante lembrar que mesmo que a arma encontrada na casa de Gentil seja plantada por Irene, isso não significa que o personagem de Flavio Bauraqui não matou Agatha. Ele ainda pode ser responsável pelo crime, pois antes dos tiros, a malvada já estava condenada por ter sido envenenada e ter o pescoço quebrado.

Entre as possíveis motivações de Gentil, para quem não lembra, Agatha abandonou o fazendeiro na juventude depois de dar a luz a Jonatas. Além disso, décadas depois, ao retornar para a cidade, a megera conseguiu arrancar dinheiro do pai de Jonatas ao se fingir de boazinha e coitada, tomando todas as suas economias, quantia que agora ele precisa para pagar a fisioterapia do filho.

Quem é suspeito na morte de Agatha?

Dois nomes se destacam entre os suspeitos nos capítulos recentes de Terra e Paixão, a primeira é Irene, pois a personagem de Gloria Pires vai ser alvo da investigação de Marino depois que Frazão (Alamo Facó) contar para o delegado que Agatha estava prestes a fazer uma denúncia sobre Irene antes de morrer, segundo mostram os resumos.

Caso tenha perdido alguns capítulos e não recorde, essa denúncia de Agatha era sobre a morte de Daniel, pois ela descobriu por Ramiro pouco antes de ser assassinada que Irene sabotou o carro da família para tentar matar Caio. A mãe de Hélio chegou a confrontar a rival e disse que contaria para todos o segredo da megera.

Além disso, a atitude de Irene de tentar incriminar Gentil com a arma do crime a deixa ainda mais sob suspeita, pois se ela não fosse a culpada, não estaria com o revólver em mãos e não estaria tentando colocar outra pessoa na cadeia pelo crime.

Quem também é uma suspeita importante na morte de Agatha é Angelina. Em capítulos recentes, a novela Terra e Paixão mostrou a empregada recordando alguns momentos com a amiga e lamentando "não queria que tivesse sido assim Agatha, eu juro que não queria", o que pode indicar que a governanta está sentindo culpa.

Sabe-se que não foi Angelina quem atirou, pois ela estava no quarto no momento dos disparos, mas a personagem de Inez Viana pode ter sido responsável pelo veneno que estava no corpo da vilã de Giardini, já que ela tinha percebido que foi usada por Agatha e que a amada era na verdade era uma pessoa muito ruim.

Hélio (Rafa Vitti) também apareceu nos últimos capítulos recordando alguns dos momentos ao lado da mãe, mas as atitudes do rapaz não tem sido suspeitas na história. O jovem tem sofrido bastante com a perda e disse para Antônio (Tony Ramos) que vai continuar na cidade para descobrir quem assassinou a matriarca.

