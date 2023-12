Novelas de Daniel Rocha, o Natercinho de Terra e Paixão

Daniel Rocha é Natercinho em Terra e Paixão e tem várias outras novelas no currículo - Foto: Reprodução/Globo

Ator estava longe das novelas há sete anos e agora aparece no horário nobre da TV Globo.

O ator Daniel Rocha, 33, está de volta ao horário nobre da Globo como Natercinho de Terra e Paixão. Entre as novelas que o artistas já fez, se destacam trabalhos como Império, A Lei do Amor, entre outras. Relembre.

Quais novelas o Daniel Rocha já fez?

A primeira novela de Daniel Rocha foi Avenida Brasil (2011 - 2022), em que o ator se destacou como o o personagem Roni. O rapaz era filho de Diógenes (Otávio Augusto) e pensava que era órfão de mãe, mas ao longo da história descobria que era herdeiro de Soninha Catatau (Paula Burlamaqui) e se revoltava ao saber que ela era uma ex-atriz pornô.

O papel gerou muita discussão na época, pois havia muita curiosidade sobre a sexualidade de Roni, que se casava com Suelen (Isis Valverde), mas também tinha sentimentos pelo amigo Leandro (Thiago Martins), o que fez a história terminar de forma polêmica, com os personagens se tornando um "trisal".

Por conta deste trabalho, Daniel Rocha, que ainda era um novato, foi indicado como Ator Revelação no Melhores do Ano do Domingão, além ser indicado ao Prêmio Quem e Prêmio Contigo na mesma categoria de revelação.

O destaque fez a carreira de Daniel Rocha engrenar e logo depois ele esteve na novela Amor à Vida (2013 - 2014), de Walcyr Carrasco. Seu papel era de Rogério, um oncologista muito dedicado que cuidava do caso de Nicole (Maria Ruy Barbosa) e se envolvia com Natasha (Sophia Abraão) na história.

Em seguida, ele emplacou um de seus principais trabalhos, a novela Império, em viveu João Lucas, o filho mais novo do Comendador (Alexandre Nero), o protagonista da trama. O rapaz era bem mais rebelde que os irmãos mais velhos, José Pedro (Caio Blat) e Cristina (Leandra Leal), mas no final da história tomava jeito e era quem assumia a empresa da família após a morte do pai.

Depois deste projeto, Daniel Rocha engatou mais dois trabalhos, o primeiro deles em Totalmente Demais (2015 - 2016), como um fotógrafo chamado Rafael, e depois A Lei do Amor (2016 - 2017), como Gustavo, um rapaz que trabalhava no posto de Salete (Claudia Raia) e acabava envolvida com a patroa.

A Lei do Amor foi a última novela do currículo de Daniel Rocha até esse ano de 2023, em que ele entrou para o elenco de Terra e Paixão. Neste período de sete anos entre um folhetim e outro, o ator esteve envolvido em séries e filmes, atuando em Cidade Proibida (2017), Sequestro Relâmpago (2018), Eu Sou Brasileiro (2019), Recife Assombrado (2019), Irmãos Freitas (2019), A Queda (2020), O Coro (2022), entre outros.

Confira - Como Petra vai prender Dirceu na novela

História de Natercinho em Terra e Paixão

Segunda vez em que Daniel Rocha trabalha com Walcyr Carrasco em uma novela, o ator entrou em Terra e Paixão como Natercinho, o filho de um fazendeiro rico. Ele acabará envolvido com Anely (Tata Werneck) nesta reta final da história, ao ter conhecido a moça durante as gravações do filme "Rainha Delícia".

O rapaz ficará vidrado na cam girl e conseguirá se tornar par romântico dela no longa erótico, o que deixará Luigi (Rainer Cadete) muito enciumado e dará início a uma disputa entre eles, segundo adiantam os resumos. O riquinho até pedirá a moça em casamento no futuro da história, que vai aceitar a proposta, o que deixará Luigi devastado.

As cenas do jovem prometem ganhar vida até os capítulos de janeiro, mês em o folhetim será finalizado. Além de ser a segunda parceria de Daniel e Carrasco, é também a segunda vez que o ator faz uma novela com Tatá Werneck, já que eles contracenaram em Amor à Vida.

Leia também - Aline é filha de Antônio em Terra e Paixão?