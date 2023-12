Novo personagem revela se Aline é filha de Antônio La Selva

Um grande segredo do passado da família La Selva pode revelar que Antônio (Tony Ramos) e Aline (Barbara Reis) têm algum vínculo familiar. Além das especulações na web, o pai do fazendeiro, interpretado por Lima Duarte, chega na novela Terra e Paixão para contar um detalhe que fará com que o filho devolva as terras para a viúva. Mas afinal, os rivais são, de fato, parentes?

O que Aline é do Antônio La Selva em Terra e Paixão?

Teorias dos internautas e publicações que circulam na imprensa especializada apontam que é possível que Aline tenha algum vínculo com Antônio e seja irmã, cunhada ou até mesmo filha do poderoso. Isso só será revelado quando o personagem de Lima Duarte chegar nos capítulos finais de Terra e Paixão para revelar o segredo. A data em que o patriarca entrará na história ainda não foi divulgada nos resumos do Gshow.

Na web, alguns internautas acreditam que Aline é filha de Antônio, já que até agora o nome do genitor da mocinha nunca foi mencionado na história. No entanto, a teoria esbarra no relacionamento da protagonista com Caio (Cauã Reymond), já que os dois seriam meios-irmãos. Para que a história fizesse sentido, o bonitão teria que ser filho de Agatha (Eliane Giardini) com outra pessoa, talvez até mesmo com Evandro (Rafael Cardoso) ou Gentil (Flavio Bauraqui).

"E o maior plot da novela seria a Aline ser filha do Antônio. A mulher que ele tentou matar e aterrorizou ser justamente a tal sucessora que ele tanto sonhou", escreveu Sérgio Santos (@zamenza) no X (antigo Twitter). "Queria tanto que a Aline fosse filha do Antônio e não o Caio. Antônio morreria de desgosto e remorso", escreveu Vânia (@linkinnpaark). "Menina, que loucura essa novela, e no fim a filha legítima do Antônio vai ser a Aline , rodou tanto filho e a filha verdadeira dele é a que ele quase matou… doideira", teorizou Lory (@lorycavieira).

Em outubro deste ano, o jornalista André Romano, do portal Observatório da TV afirmou que Aline é filha de Antônio La Selva. Isso porque Jussara (Tatiana Tiburcio) teria trabalhado por um período na casa do fazendeiro e se envolveu com ele. A mulher teria engravidado, e esse bebê seria a protagonista.

Além disso, Caio e Petra (Debora Ozório) não seriam filhos de Antônio. A agrônoma pode ser herdeira de Ademir (Charles Fricks), já que já foi revelado que ele e Irene tiveram um caso no passado, tornando Aline a única sucessora dos La Selva.

Quem é o pai de Antônio em Terra e Paixão?

O mistério sobre o possível vínculo entre Aline e Antônio será revelado pelo personagem de Lima Duarte, que fará uma participação especial nos últimos capítulos de Terra e Paixão. O anúncio foi feito pelo próprio ator em sua página no Instagram.

Por enquanto, nem ao menos o nome do personagem foi divulgado e o porquê de seu retorno para Nova Primavera. Antônio nunca falou sobre sua família no folhetim, e os espectadores nem sabiam que o vilão ainda tem o pai vivo. Mas isso mudará em breve.

O que se sabe é que o veterano vai obrigar o filho a devolver as terras para a professora após revelar algo bombástico para a família La Selva, o que fará com que o crápula fique sem escolha e seja obrigado a deixar a mocinha em paz.

Ainda não se sabe qual será o final de Antônio, se o empresário vai se redimir ou amargará um fim trágico pagando pelos seus crimes. Alguns internautas apostam que Antônio morre em Terra e Paixão, enfim deixando que Caio e Aline sigam suas vidas em paz.