Globo de Ouro 2021: veja o horário que começa a premiação

Um dos eventos mais importantes da indústria cinematográfica acontece neste domingo, 28 de fevereiro. Estamos falando do Globo de Ouro 2021, premiação considerada por muitos como um “esquenta” para o Oscar, que nomeia os principais filmes, séries, programas de televisão e documentários do último ano. Os brasileiros também poderão aconetfmpanhar a 78º do prêmio Globo de Ouro 2021, confira a seguir o horário da transmissão.

Horário do Globo de Ouro 2021 no Brasil

No Brasil, a cerimônia do Globo de Ouro 2021 será exibida ao vivo a partir das 22h (horário de Brasília). Entretanto, a cobertura do evento, que conta com o famoso tapete vermelho das celebridades, acontece a partir das 20h (horário de Brasília). O DCI separou os números dos canais nas plataformas de TV a cabo para assistir ao evento, confira abaixo:

Twitter: pré-show será transmitido ao vivo

TV Sky: 508

Claro TV: 558

OI TV: 548

Blu TV: 557

Vivo TV: 648

TVN: 433

Cabo Telecom: 820

Multiplay: 48

Além destes listados, está disponível um aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

Mudanças por conta da pandemia

Normalmente, o Globo de Ouro acontece no mês de janeiro, mas devido as circunstâncias da Covid-19, a data foi adiada para dar mais tempo para os cineastas terminarem seus trabalhos. Em junho de 2020, foi anunciado que o Oscar aconteceria apenas no dia 25 de abril, então, as outras premiações reagendaram suas datas também. O Globo de Ouro 2021 vai, inclusive, acontecer na data em que o Oscar inicialmente aconteceria.

Também devido as condições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a cerimônia será parcialmente presencial e parcialmente virtual, isto é, alguns artistas estarão presentes no evento, que tradicionalmente acontece no Beverly Hilton Hotel, Califórnia (EUA), e outros vão aparecer para receber seus prêmios através dos telões.

Quem vai apresentar o prêmio?

As atrizes Tina Fey e Amy Poehler serão as anfitriãs do Globo de Ouro 2021 pela quarta vez. Ambas são amigas e conhecidas pela química humorística. As duas já apresentaram o Globo de Ouro nos anos de 2013, 2014 e 2015, e levaram o público a gargalhar com suas piadas como apresentadoras.

As nomeações para o Globo de Ouro 2021, celebrando o melhor da televisão e do cinema, foram anunciadas no dia 3 de fevereiro. Os indicados deste ano são uma mistura do antigo e do novo, e a Netflix liderou as indicações para a televisão e para o cinema.

O drama “Mank”, da plataforma de streaming, concorre em seis categorias, enquanto o longa “The Trial of the Chicago 7″ está em cinco indicações. Nas categorias de televisão, a série “The Crown” obteve seis indicações. E uma das promessas deste ano é “O Gambito da Rainha”.

Uma das categorias mais esperadas da noite é de Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão. Neste ano concorrem: Olivia Colman por “The Crown”, Jodie Comer por “Killing Eve”, Emma Corrin “The Crown”, Laura Linney pof “Ozark”, e Sarah Paulson por “Ratched”.

