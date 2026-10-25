Cinema & TV

Globo exibe Caça-Fantasmas na Temperatura Máxima hoje (25/10/26)

Filme começa às 12h40

Escrito por Anny Malagolini
Ghostbusters: Apocalipse de Gelo temperatura máxima
Foto: reprodução
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Ghostbusters: Apocalipse de Gelo é a atração da Temperatura Máxima deste domingo (25). O filme será exibido pela TV Globo a partir das 12h40, pelo horário de Brasília, com uma aventura que reúne os Caça-Fantasmas clássicos e a nova geração para enfrentar uma ameaça capaz de provocar uma nova Era do Gelo.

Qual é a história de Ghostbusters: Apocalipse de Gelo?

Na trama, a família Spengler retorna ao famoso quartel dos Caça-Fantasmas em Nova York. No local, passa a trabalhar com os integrantes da equipe original, que desenvolveram um laboratório secreto para aprimorar as pesquisas e os equipamentos usados na captura de fantasmas.

A situação muda quando a descoberta de um artefato antigo desperta Garraka, uma entidade sobrenatural com poderes capazes de mergulhar o mundo em uma nova era glacial. Diante da ameaça, veteranos e novatos precisam unir forças para impedir que o frio extremo se espalhe e coloque a cidade em risco.

Lançado em 2024, o longa mistura ação, comédia e fantasia. A direção é de Gil Kenan, que também assina o roteiro ao lado de Jason Reitman. A produção dá continuidade à franquia iniciada nos cinemas em 1984 e retoma o cenário de Nova York, cidade onde a equipe original começou a combater fenômenos sobrenaturais.

O elenco reúne atores que participaram de diferentes fases da franquia. Entre os destaques estão:

  • Paul Rudd como Gary Grooberson;
  • Carrie Coon como Callie Spengler;
  • Finn Wolfhard como Trevor Spengler;
  • Mckenna Grace como Phoebe Spengler;
  • Bill Murray como Peter Venkman;
  • Dan Aykroyd como Ray Stantz;
  • Ernie Hudson como Winston Zeddemore.

A produção também conta com participações de Kumail Nanjiani, Patton Oswalt e Celeste O’Connor.

A recepção internacional foi dividida. No agregador Rotten Tomatoes, o filme registra 41% de aprovação da crítica, enquanto a avaliação do público chega a 81%, segundo os dados disponíveis na plataforma.

Entre os pontos positivos apontados por parte dos críticos estão o retorno dos personagens conhecidos, as referências à produção original e o equilíbrio entre diferentes gerações de Caça-Fantasmas. Já as avaliações negativas mencionam o excesso de personagens e a dificuldade de apresentar ideias novas dentro de uma franquia marcada pela nostalgia.

O The A.V. Club considerou o longa uma continuação funcional, embora observe que a produção repete estruturas já conhecidas. O Time Out, por sua vez, criticou a falta de originalidade e o reaproveitamento de piadas dos filmes anteriores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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