Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje exibe o brasileiro Tô Ryca 2

Filme começa após Roque Santeiro

Escrito por Anny Malagolini
TÔ RYCA SESSÃO DA TARDE
Foto: Globo
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A Sessão da Tarde desta sexta-feira, 23 de outubro, exibe o filme Tô Ryca 2, com Samantha Schmütz, na programação da TV Globo. A comédia nacional está prevista para começar às 15h40, após a novela Roque Santeiro, na faixa vespertina da emissora.

Qual é a história de Tô Ryca 2?

Na sequência do filme lançado em 2016, a história acompanha o retorno de Selminha, que está aproveitando a vida de milionária e não economiza na hora de realizar seus desejos. A situação muda quando uma mulher com o mesmo nome aparece afirmando ser a verdadeira herdeira da fortuna. Com a disputa pela herança, a protagonista enfrenta uma série de problemas que ameaçam seu estilo de vida. A produção mistura humor e confusões financeiras em uma trama sobre dinheiro, identidade e as dificuldades de manter uma vida de luxo.

Dirigido por Pedro Antônio, Tô Ryca 2 traz Samantha Schmütz novamente no papel de Selminha. Depois de conquistar uma fortuna, a personagem passa a gastar sem se preocupar com os preços e aproveita as vantagens da riqueza.

O cenário muda quando uma desconhecida reivindica o direito de receber a mesma herança. A disputa coloca o patrimônio de Selminha em risco e faz com que ela precise rever seus hábitos e lidar com situações inesperadas. O elenco também conta com Katiuscia Canoro, Evelyn Castro e Marcello Melo Jr. A comédia dá continuidade à trajetória da personagem que conquistou o público no primeiro filme.

A Sessão da Tarde é exibida pela TV Globo, de segunda a sexta-feira, com horários que podem variar conforme a programação regional. O público também pode consultar a grade da emissora no Globoplay para verificar os horários disponíveis em sua região.

Nesta sexta-feira, a atração prevista é Tô Ryca 2, às 15h40, com a comédia protagonizada por Samantha Schmütz encerrando a programação de filmes da semana na faixa vespertina.

Próximos filmes na Globo

Temperatura Máxima: domingo, dia 25 de outubro, a Globo exibe, a partir das 12h40, o filme Ghostbusters: Apocalipse de Gelo. Na trama, a família Spengler retorna a Nova York e se une aos Caça-Fantasmas originais para enfrentar uma força maligna liberada por um artefato antigo, capaz de provocar uma nova era glacial.

Sessão da Tarde: segunda-feira, dia 26 de outubro, a Globo exibe, a partir das 15h30, o filme Power Rangers. A história acompanha cinco adolescentes que descobrem habilidades extraordinárias e precisam unir forças para salvar o planeta. Orientados pelo mestre Zordon, eles enfrentam Rita Repulsa, uma antiga Ranger que pretende destruir o mundo.

Domingo Maior: na programação do Domingo Maior, a Globo tem previsto o filme O Protetor 2, estrelado por Denzel Washington. A produção acompanha Robert McCall, um ex-agente da CIA que atua como vigilante e ajuda pessoas vítimas de injustiças. Quando sua amiga Susan Plummer é assassinada, ele volta à ação para investigar o crime e buscar vingança contra os responsáveis.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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