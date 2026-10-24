Quem venceu o debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), realizado pela TV Globo nesta sexta-feira, 23 de outubro, terminou com uma disputa sobre o legado dos governos, o custo de vida e as propostas para o país. Na reta final da campanha presidencial, Lula apostou na defesa das medidas adotadas durante sua gestão, enquanto o senador tentou associar o governo petista à alta dos preços e às dificuldades econômicas enfrentadas pela população.

Um dos pontos que favoreceram o presidente foi a discussão sobre as políticas públicas e as decisões tomadas em governos anteriores. Ao questionar o histórico da administração de Jair Bolsonaro, Lula procurou mostrar diferenças entre as propostas de Flávio e as medidas que já foram implementadas no país.

O senador, por sua vez, buscou apresentar uma imagem mais moderada do que no debate anterior, realizado pela Band, e dedicou parte de suas intervenções a propostas para infraestrutura, transporte e economia. Em alguns momentos, porém, suas respostas foram acompanhadas de críticas ao governo, sem o mesmo nível de detalhamento sobre como determinadas medidas seriam colocadas em prática.

Salário mínimo e transporte público entram no confronto

A discussão sobre o salário mínimo foi um dos momentos centrais do primeiro bloco. Lula questionou quanto seria o piso nacional caso os governos do PT não tivessem promovido reajustes acima da inflação.

O presidente também criticou as gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro, períodos em que a política de reajuste não garantia, como regra, aumentos reais vinculados ao crescimento econômico.

Flávio respondeu com críticas ao poder de compra dos brasileiros e questionou se Lula conhecia os preços praticados nos supermercados. A estratégia foi deslocar a discussão para o custo de vida, uma das principais preocupações dos eleitores.

Outro tema foi a possibilidade de oferecer transporte público gratuito aos fins de semana. Questionado pelo presidente, Flávio afirmou ser favorável à medida, mas levantou dúvidas sobre o impacto dos gastos públicos, dos impostos e da inflação.

O confronto deixou uma questão para o eleitor: além de defender uma proposta, como cada candidato pretende financiá-la e executá-la?

Transposição do São Francisco e investimentos no Nordeste

A infraestrutura também entrou na discussão, especialmente quando os candidatos falaram sobre investimentos regionais.

Flávio Bolsonaro atribuiu ao governo de seu pai a conclusão de etapas da transposição do Rio São Francisco. O projeto, entretanto, não estava integralmente concluído durante a gestão de Jair Bolsonaro. Em 2025, ainda havia obras em andamento nos ramais do Apodi e do Salgado.

Lula aproveitou o tema para questionar o histórico de investimentos do governo anterior e destacar iniciativas de desenvolvimento regional realizadas durante sua administração.

No Nordeste, o presidente também citou a instalação da montadora chinesa BYD no antigo complexo industrial da Ford, em Camaçari, na Bahia. A fábrica da Ford havia encerrado suas atividades no Brasil em 2021, durante o governo Bolsonaro, e o espaço passou a receber o projeto industrial da empresa chinesa.

Os exemplos deram ao presidente argumentos concretos para discutir a continuidade de investimentos e a retomada de atividades industriais, em vez de limitar o confronto a promessas para um eventual próximo mandato.

Debate teve declarações que exigem contexto

A cobertura e as checagens do confronto também ajudam a avaliar a precisão dos argumentos apresentados pelos candidatos. Entre os pontos que exigiram contextualização estão as referências de Flávio ao Bolsa Família e às apostas esportivas.

O senador destacou que o benefício social chegou a R$ 600 durante o governo Bolsonaro, mas o aumento de R$ 200 aplicado em 2022 era temporário. A proposta orçamentária enviada pelo governo para 2023 previa o retorno ao patamar de R$ 400. A manutenção do piso de R$ 600 foi estabelecida posteriormente, durante o governo Lula, com a retomada do Bolsa Família.

Na discussão sobre as apostas esportivas, também é necessário distinguir a legalização da modalidade, ocorrida em 2018, durante o governo Michel Temer, das medidas de regulamentação e fiscalização adotadas posteriormente.

Essas diferenças de cronologia são relevantes para avaliar as críticas políticas feitas durante o debate. Atribuir a criação de uma política a um governo ou apresentar uma medida temporária como permanente pode alterar a compreensão do eleitor sobre o histórico de cada candidato.

Lula também teve declarações que exigiram contextualização, e nem todas as afirmações de qualquer um dos candidatos podem ser consideradas corretas sem verificação. Ainda assim, a comparação entre os argumentos e os dados disponíveis oferece um parâmetro mais sólido do que avaliar apenas a postura no palco.

Afinal, quem ganhou o debate entre Lula e Flávio?

Não existe um placar oficial para determinar o vencedor de um debate eleitoral. A avaliação depende da capacidade de apresentar propostas, responder às perguntas e sustentar as afirmações com informações verificáveis.

No confronto da Globo, Lula procurou associar suas respostas a medidas adotadas durante o governo e ao histórico das administrações anteriores. Flávio concentrou parte de sua estratégia nas críticas ao custo de vida e na tentativa de apresentar o governo petista como responsável pelos problemas econômicos.

A diferença apareceu principalmente nas discussões sobre políticas públicas já implementadas. Questões como o valor permanente do Bolsa Família, a cronologia da legalização das apostas e as etapas ainda pendentes da transposição do São Francisco exigem mais do que comparações simplificadas entre governos.

Ao defender seu legado e questionar as afirmações do adversário, Lula teve elementos para sustentar sua argumentação em temas concretos. Flávio, por sua vez, precisou enfrentar questionamentos sobre o histórico de medidas que usou para defender a gestão de seu pai.

O debate, portanto, terminou sem um vencedor oficial, mas deixou para o eleitor uma comparação entre dois caminhos: a defesa dos resultados apresentados pelo governo atual e a promessa de mudança sustentada pelas críticas da oposição.

O segundo turno das eleições presidenciais será realizado no domingo, 25 de outubro, quando os brasileiros decidirão entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Fontes: BBC News Brasil, g1, Folha de S.Paulo e Exame.