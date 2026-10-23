Cinema & TV

Quem Ama Cuida não vai passar hoje? Veja o horário da novela

Globo altera programação

Escrito por Redação Jornal DCI
Quem Ama Cuida não vai passar hoje
Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A novela Quem Ama Cuida não será exibida nesta sexta-feira, 23 de outubro, no horário habitual das 21h, na TV Globo. A emissora vai transmitir o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República.

Com a mudança na programação, o público terá que esperar até sábado, 24 de outubro, para acompanhar o próximo capítulo da trama. A novela volta ao ar com o capítulo 136, que promete movimentar a história de Adriana após a revisão criminal.

Resumo da novela Quem Ama Cuida

No sábado, 24 de outubro, a novela vai ao ar com o capítulo 136. Depois da absolvição, Adriana vai comemorar a decisão judicial com a família, mas a notícia não será bem recebida por todos. Pilar ficará furiosa quando Diná contar que Adriana foi absolvida. Enquanto isso, Edvaldo declarará seu amor a Tilde, e César ficará apreensivo com a reação de Rafael à sua opinião sobre a inocência de Adriana.

Fernando também abrirá o coração para Ivana e comentará como tem sido difícil esconder quem realmente é para agradar Diná. Outro momento de tensão envolverá Elenice, que enfrentará Tom e decidirá visitar Adriana.

A protagonista, por sua vez, avisará Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur. Adriana deixará claro que não está mais em liberdade condicional e, durante o confronto, dará um tapa na cara de Pilar.

O capítulo promete novos conflitos entre as personagens e marca uma nova fase na vida de Adriana após a absolvição.

Avatar photo
Redação Jornal DCI

A notícia que você procura sobre economia, política, esportes, celebridades e novelas. Acompanhe na Redação DCI o que acontece no Brasil.

Você pode gostar também
Que horas é o debate da Globo hoje

Lula x Flávio Bolsonaro: que horas o debate da Globo hoje, 23/10?

TÔ RYCA SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje exibe o brasileiro Tô Ryca 2

Um Pai Para Lily

Sessão da Tarde hoje tem Um Pai Para Lily, filme inspirado em amizade real

Nina presa avenida Brasil

Nina vai presa em Avenida Brasil; veja o que acontece

Sessão da Tarde hoje

Sessão da Tarde hoje exibe Um Laço de Amor com Chris Evans

história de A Arca de Noé da Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje: A Arca de Noé traz ratinhos músicos em aventura na Globo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes