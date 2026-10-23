Quem Ama Cuida não vai passar hoje? Veja o horário da novela

Quem Ama Cuida não vai passar hoje? Veja o horário da novela

A novela Quem Ama Cuida não será exibida nesta sexta-feira, 23 de outubro, no horário habitual das 21h, na TV Globo. A emissora vai transmitir o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República.

Com a mudança na programação, o público terá que esperar até sábado, 24 de outubro, para acompanhar o próximo capítulo da trama. A novela volta ao ar com o capítulo 136, que promete movimentar a história de Adriana após a revisão criminal.

Resumo da novela Quem Ama Cuida

No sábado, 24 de outubro, a novela vai ao ar com o capítulo 136. Depois da absolvição, Adriana vai comemorar a decisão judicial com a família, mas a notícia não será bem recebida por todos. Pilar ficará furiosa quando Diná contar que Adriana foi absolvida. Enquanto isso, Edvaldo declarará seu amor a Tilde, e César ficará apreensivo com a reação de Rafael à sua opinião sobre a inocência de Adriana.

Fernando também abrirá o coração para Ivana e comentará como tem sido difícil esconder quem realmente é para agradar Diná. Outro momento de tensão envolverá Elenice, que enfrentará Tom e decidirá visitar Adriana.

A protagonista, por sua vez, avisará Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur. Adriana deixará claro que não está mais em liberdade condicional e, durante o confronto, dará um tapa na cara de Pilar.

O capítulo promete novos conflitos entre as personagens e marca uma nova fase na vida de Adriana após a absolvição.