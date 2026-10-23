Debate é o último antes do segundo turno das eleições

Lula x Flávio Bolsonaro: que horas o debate da Globo hoje, 23/10?

Lula x Flávio Bolsonaro: que horas o debate da Globo hoje, 23/10?

Os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), se enfrentam no debate da Globo nesta sexta-feira, 23 de outubro. O duelo será mediado pelo jornalista César Tralli e tem previsão para começar após o Jornal Nacional, conforme a programação da emissora.

Que horas é o debate da Globo hoje?

A TV Globo promove hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), o último debate das eleições 2026 entre os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro. Mediado pelo jornalista César Tralli, o evento será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews, pelo g1 e pelo Globoplay, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Logo após a transmissão, o Jornal da Globo entra no ar às 23h35, conforme a programação divulgada pela emissora.

A TV Globo não exibirá a novela Quem Ama Cuida nesta sexta-feira. A faixa noturna foi ajustada para acomodar o confronto entre os candidatos.

Programação da TV Globo de sexta-feira, 23/10/2026

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Horário Político

13:20 Globo Esporte

13:50 Jornal Hoje

15:00 Edição Especial – Roque Santeiro

15:40 Sessão da Tarde – Tô Ryca 2

17:20 Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil

18:25 A Nobreza do Amor

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Por Você

20:30 Horário Político

20:50 Jornal Nacional

21:30 Debate Presidencial

23:35 Jornal da Globo

00:25 This Is Us – 4ª temporada

01:15 Reapresentação – A Nobreza do Amor

01:55 Reapresentação – Por Você

02:40 Comédia Na Madruga I

03:25 Corujão I – Sob Pressão

Eleições

Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 25 de outubro, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O debate da Globo ocorre dois dias antes da votação e será a última oportunidade de confronto entre os candidatos na televisão antes do pleito.