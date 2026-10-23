Cinema & TV

Lula x Flávio Bolsonaro: que horas o debate da Globo hoje, 23/10?

Debate é o último antes do segundo turno das eleições

Escrito por Anny Malagolini
Que horas é o debate da Globo hoje
Foto: Globo
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Os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), se enfrentam no debate da Globo nesta sexta-feira, 23 de outubro. O duelo será mediado pelo jornalista César Tralli e tem previsão para começar após o Jornal Nacional, conforme a programação da emissora.

Que horas é o debate da Globo hoje?

A TV Globo promove hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), o último debate das eleições 2026 entre os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro. Mediado pelo jornalista César Tralli, o evento será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews, pelo g1 e pelo Globoplay, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Logo após a transmissão, o Jornal da Globo entra no ar às 23h35, conforme a programação divulgada pela emissora.

A TV Globo não exibirá a novela Quem Ama Cuida nesta sexta-feira. A faixa noturna foi ajustada para acomodar o confronto entre os candidatos.

Programação da TV Globo de sexta-feira, 23/10/2026

04:00 Hora Um
06:00 Bom Dia Praça
08:30 Bom Dia Brasil
09:30 Encontro Com Patrícia Poeta
10:35 Mais Você
11:45 Praça TV – 1ª Edição
13:00 Horário Político
13:20 Globo Esporte
13:50 Jornal Hoje
15:00 Edição Especial – Roque Santeiro
15:40 Sessão da Tarde – Tô Ryca 2
17:20 Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
18:25 A Nobreza do Amor
19:10 Praça TV – 2ª Edição
19:40 Por Você
20:30 Horário Político
20:50 Jornal Nacional
21:30 Debate Presidencial
23:35 Jornal da Globo
00:25 This Is Us – 4ª temporada
01:15 Reapresentação – A Nobreza do Amor
01:55 Reapresentação – Por Você
02:40 Comédia Na Madruga I
03:25 Corujão I – Sob Pressão

Eleições

Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 25 de outubro, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O debate da Globo ocorre dois dias antes da votação e será a última oportunidade de confronto entre os candidatos na televisão antes do pleito.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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