Sessão da Tarde hoje tem Um Pai Para Lily, filme inspirado em amizade real

Sessão da Tarde hoje tem Um Pai Para Lily, filme inspirado em amizade real

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (22) exibe Um Pai Para Lily, filme norte-americano que mistura drama e comédia para contar uma história sobre abandono, solidão e laços afetivos. Estrelada por Barbie Ferreira e John Leguizamo, a produção acompanha uma jovem que encontra apoio em uma pessoa inesperada depois de enfrentar dificuldades na relação com o próprio pai.

Qual é a história de Um Pai Para Lily?

Lily Trevino é uma jovem de pouco mais de 20 anos que cresceu sem receber o carinho e a atenção de que precisava. Com uma relação complicada com o pai, Robert Trevino, ela enfrenta dificuldades para construir vínculos e encontrar pessoas dispostas a ouvi-la.

Em uma tentativa de se aproximar do pai, Lily procura o nome dele no Facebook. No entanto, em vez de encontrar o homem que conhece desde a infância, ela acaba entrando em contato com um desconhecido que também se chama Bob Trevino.

Interpretado por John Leguizamo, o novo amigo demonstra interesse pela vida da jovem e oferece o apoio emocional que ela tanto procura. O que começa como um contato acidental na internet se transforma em uma amizade sincera, capaz de mudar a rotina e a maneira como os dois personagens enxergam a própria vida.

Enquanto Lily encontra alguém com quem pode compartilhar suas angústias, Bob também descobre o valor de uma conexão construída com atenção, respeito e generosidade.

O filme Um Pai Para Lily é baseado em fatos reais?

Sim. A história tem inspiração na experiência pessoal de Tracie Laymon, diretora e roteirista do longa. A cineasta transformou uma experiência de amizade inesperada em uma narrativa sobre a importância de encontrar apoio emocional fora dos relacionamentos familiares tradicionais.

Lançado em 2024, o filme recebeu reconhecimento no festival South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos, onde conquistou prêmios do júri e do público na categoria de longa-metragem narrativo