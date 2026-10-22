Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje tem Um Pai Para Lily, filme inspirado em amizade real

Filme é sucesso de audiência

Escrito por Anny Malagolini
Um Pai Para Lily
Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (22) exibe Um Pai Para Lily, filme norte-americano que mistura drama e comédia para contar uma história sobre abandono, solidão e laços afetivos. Estrelada por Barbie Ferreira e John Leguizamo, a produção acompanha uma jovem que encontra apoio em uma pessoa inesperada depois de enfrentar dificuldades na relação com o próprio pai.

Qual é a história de Um Pai Para Lily?

Lily Trevino é uma jovem de pouco mais de 20 anos que cresceu sem receber o carinho e a atenção de que precisava. Com uma relação complicada com o pai, Robert Trevino, ela enfrenta dificuldades para construir vínculos e encontrar pessoas dispostas a ouvi-la.

Em uma tentativa de se aproximar do pai, Lily procura o nome dele no Facebook. No entanto, em vez de encontrar o homem que conhece desde a infância, ela acaba entrando em contato com um desconhecido que também se chama Bob Trevino.

Interpretado por John Leguizamo, o novo amigo demonstra interesse pela vida da jovem e oferece o apoio emocional que ela tanto procura. O que começa como um contato acidental na internet se transforma em uma amizade sincera, capaz de mudar a rotina e a maneira como os dois personagens enxergam a própria vida.

Enquanto Lily encontra alguém com quem pode compartilhar suas angústias, Bob também descobre o valor de uma conexão construída com atenção, respeito e generosidade.

O filme Um Pai Para Lily é baseado em fatos reais?

Sim. A história tem inspiração na experiência pessoal de Tracie Laymon, diretora e roteirista do longa. A cineasta transformou uma experiência de amizade inesperada em uma narrativa sobre a importância de encontrar apoio emocional fora dos relacionamentos familiares tradicionais.

Lançado em 2024, o filme recebeu reconhecimento no festival South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos, onde conquistou prêmios do júri e do público na categoria de longa-metragem narrativo

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Nina presa avenida Brasil

Nina vai presa em Avenida Brasil; veja o que acontece

Sessão da Tarde hoje

Sessão da Tarde hoje exibe Um Laço de Amor com Chris Evans

história de A Arca de Noé da Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje: A Arca de Noé traz ratinhos músicos em aventura na Globo

Lula no SBT hoje

Lula no SBT hoje: horário e transmissão ao vivo no celular

filme Patrick na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje: filme Patrick conta a história de uma jovem que herda um cachorro travesso

Onde assistir ao debate da Band ao vivo

Debate na Band hoje: assistir transmissão ao vivo do debate Lula x Flávio Bolsonaro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes