Globo exibe Infinimundo hoje na Sessão da Tarde; veja que horas

Globo exibe Infinimundo hoje na Sessão da Tarde; veja que horas

A Sessão da Tarde exibe três filmes entre quarta-feira (9) e sexta-feira (11). A programação da Globo reúne produções brasileiras e estrangeiras, com títulos como Infinimundo, Meu Bolo Favorito e A Lista. A produção brasileira será exibida pela Globo a partir das 15h45.

Sobre o que é o filme Infinimundo

O filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira (9) é Infinimundo, produção brasileira de 2024. A história se passa em Bons Costumes, uma cidade fantástica habitada por personagens peculiares. O jovem contador de histórias que visita o local se encanta por Beleza, compositora e vocalista da banda de música da cidade.

Quando decide revelar seus sentimentos, a chegada de forasteiros altera os planos do rapaz.

Infinimundo é dirigido por Bruno Martins e Diego Müller e tem Vitor Novello, Laura Dutra, Nicolas Vargas e Nelson Freitas no elenco.

O longa recebeu o prêmio do Júri Popular no Festival de Gramado.

PRÓXIMOS FILMES

Na quinta-feira (10), a Sessão da Tarde exibe Meu Bolo Favorito, filme de 2024 dirigido por Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha. A trama acompanha Mahin, uma mulher de 70 anos que mora sozinha em Teerã após a morte do marido e a mudança da filha para a Europa. Depois de conversar com amigas, ela decide mudar a rotina e voltar a buscar companhia.

O elenco conta com Lili Farhadpour e Esmaeel Mehrabi. O filme recebeu os prêmios do Júri Ecumênico e da FIPRESCI no Festival de Berlim de 2024.

Na sexta-feira (11), o filme escolhido pela Globo é A Lista, produção de 2025 protagonizada por Lília Cabral e Giulia Bertolli. A história acompanha Laurita, uma professora aposentada que mora em Copacabana. A rotina da personagem muda quando ela passa a conviver com Amanda, uma jovem cantora lírica que mora no mesmo prédio.

O filme reúne Lília Cabral e Giulia Bertolli, que interpretam mãe e filha na produção e também têm essa relação na vida real.

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