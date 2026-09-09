Cinema & TV

Globo exibe Infinimundo hoje na Sessão da Tarde; veja que horas

Filme nacional na Globo hoje

Escrito por Anny Malagolini
Infinimundo filme Infinimundo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Sessão da Tarde exibe três filmes entre quarta-feira (9) e sexta-feira (11). A programação da Globo reúne produções brasileiras e estrangeiras, com títulos como Infinimundo, Meu Bolo Favorito e A Lista. A produção brasileira será exibida pela Globo a partir das 15h45.

Sobre o que é o filme Infinimundo

O filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira (9) é Infinimundo, produção brasileira de 2024. A história se passa em Bons Costumes, uma cidade fantástica habitada por personagens peculiares. O jovem contador de histórias que visita o local se encanta por Beleza, compositora e vocalista da banda de música da cidade.

Quando decide revelar seus sentimentos, a chegada de forasteiros altera os planos do rapaz.

Infinimundo é dirigido por Bruno Martins e Diego Müller e tem Vitor Novello, Laura Dutra, Nicolas Vargas e Nelson Freitas no elenco.

O longa recebeu o prêmio do Júri Popular no Festival de Gramado.

PRÓXIMOS FILMES

Na quinta-feira (10), a Sessão da Tarde exibe Meu Bolo Favorito, filme de 2024 dirigido por Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha. A trama acompanha Mahin, uma mulher de 70 anos que mora sozinha em Teerã após a morte do marido e a mudança da filha para a Europa. Depois de conversar com amigas, ela decide mudar a rotina e voltar a buscar companhia.

O elenco conta com Lili Farhadpour e Esmaeel Mehrabi. O filme recebeu os prêmios do Júri Ecumênico e da FIPRESCI no Festival de Berlim de 2024.

Na sexta-feira (11), o filme escolhido pela Globo é A Lista, produção de 2025 protagonizada por Lília Cabral e Giulia Bertolli. A história acompanha Laurita, uma professora aposentada que mora em Copacabana. A rotina da personagem muda quando ela passa a conviver com Amanda, uma jovem cantora lírica que mora no mesmo prédio.

O filme reúne Lília Cabral e Giulia Bertolli, que interpretam mãe e filha na produção e também têm essa relação na vida real.

Saiba quem saiu do Masterchef

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
eliminado do MasterChef

Quem saiu do Masterchef: Patric é eliminado com sorvete de maracujá

Por que o debate do SBT foi cancelado

Por que o debate presidencial do SBT foi cancelado?

Sessão da Tarde hoje

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Casamento Grego 3

Globo anuncia data e elenco de Avenida Brasil 2

Globo anuncia data e elenco de Avenida Brasil 2

Resumo da novela Quem Ama Cuida

Resumo de Quem Ama Cuida (8/9): Ademir decide se vingar de Adriana

filme do Domingo Maior de hoje

Domingo Maior hoje exibe o filme Círculo de Fogo de Guillermo del Toro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes