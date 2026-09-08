Sessão da Tarde hoje exibe o filme Casamento Grego 3

Nesta terça-feira, 8, a Globo exibe Casamento Grego 3 na Sessão da Tarde. Hoje, a exibição começa às 16h. O elenco conta com Andrea Martin, John Corbett, Nia Vardalos, Louis Mandylor, Michael Constantine.

História do Casamento Grego 3

Desde suas humildes origens como uma comédia romântica independente, ” Casamento Grego” ganha um terceiro filme. Desta vez, muitos membros da família Portokalos vão para a Grécia.

A família Portokalos está passando por um momento de transição. O patriarca faleceu e Maria Portokalos (Lainie Kazan) começa a sofrer de demência. Toula (Nia Vardalos) e Nick (Louis Mandylor) partem em uma jornada para cumprir o último desejo do pai e levar seu diário de infância de volta para sua aldeia natal. Essa peregrinação marca a primeira vez que muitos membros do clã Portokalos visitam a Grécia.

O filme “Casamento Grego” foi um sucesso inesperado em 2002. Arrecadou US$ 368,7 milhões com um orçamento de US$ 5 milhões e era uma comédia romântica encantadora que abordava a cultura greco-americana. Era um filme engraçado, mas parecia um candidato improvável para uma sequência, muito menos duas. Levou 14 anos para ” Casamento Grego 2″ ser lançado e mais seis para “Casamento Grego 3” .

“Casamento Grego 3″ foi uma daquelas sequências em que, quando os cineastas ficavam sem ideias, levavam os personagens para uma aventura no exterior. Acabou sendo como dois filmes semelhantes: o filme de Downton Abbey e ” O Clube do Livro: O Próximo Capítulo” . Todos buscam ser aconchegantes e reconfortantes.

Assim como em Clube do Livro: O Próximo Capítulo , Casamento Grego 3 pareceu ter sido uma colaboração com o ministério do turismo de algum país. Clube do Livro: O Próximo Capítulo mostrou os personagens visitando alguns dos principais destinos turísticos da Itália, e Casamento Grego 3 fez o mesmo com a Grécia. Quando os Portokalos dirigiram por Atenas, viram alguns dos principais pontos turísticos da capital, como o Partenon e o Parlamento Grego, em um desvio que pareceu longo demais até o porto de balsas. Quando a família Portokalos chegou à ilha, viu praias pitorescas, colinas, olivais e vilarejos, e todos os gregos foram acolhedores. Os moradores locais deram comida à família Portokalos e se mostraram receptivos aos refugiados que chegavam à ilha. Casamento Grego

3 teve menos enredo do que os filmes anteriores. Casamento Grego e Casamento Grego 2 se concentraram em um relacionamento e culminaram no casamento. “Casamento Grego 3” era uma coleção de subtramas, e foi aí que surgiram as comparações com o filme “Downton Abbey”, já que este também era uma coleção de subtramas disfarçada de filme. Nesta terceira parte, Toula procurava os antigos amigos de seu pai que haviam se mudado, Chris buscava a árvore mais antiga da ilha, a filha de Toula, Paris (Elena Kampouris), escondia suas dificuldades na faculdade, e havia um romance proibido entre os moradores locais. Havia elementos da trama que se encaixariam perfeitamente em uma novela. Isso fez com que ” Casamento Grego 3″ se parecesse mais com férias remuneradas para os atores, o que foi ótimo para eles, mas o público pagou por isso.

O filme “Casamento Grego 3” foi direcionado a um público feminino mais velho e, nesse aspecto, foi um sucesso. O público presente gostou e eu dei algumas risadas durante a sessão. As piadas eram previsíveis, mas bem executadas, o que foi ótimo para uma comédia leve. “

Casamento Grego 3″ estreou em um ano com diversos filmes sobre imigração ao longo das gerações. As animações “Elemental” , “Puffin Rock” e “Os Novos Amigos” mostraram famílias se estabelecendo em novas comunidades, enquanto “Sociedade Polida” e “A Vida Continua” abordaram o abismo geracional e cultural entre imigrantes de primeira geração e seus filhos. ” Casamento Grego 3″ se destacou por mostrar a segunda e a terceira gerações retornando à terra ancestral e se aproximando espiritualmente do pai. Foi um ótimo complemento para o tema familiar, acompanhando a jornada pessoal de Toula e Chris.