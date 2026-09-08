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Resumo de Quem Ama Cuida (8/9): Ademir decide se vingar de Adriana

Novela desta terça-feira, dia 8, começa às 21h45 na Globo

Escrito por Anny Malagolini
Resumo da novela Quem Ama Cuida Globo
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O capítulo desta terça-feira (8) de Quem Ama Cuida terá Adriana provocando Ademir ao revelar que incentivou Suely a denunciá-lo. Irritado, ele começa a pensar em uma forma de se vingar da protagonista. Veja os detalhes do capítulo da novela divulgado pela TV Globo.

Resumo da novela Quem Ama Cuida

Adriana provoca Ademir e conta que foi ela quem incentivou Suely a denunciá-lo. Pedro alerta a protagonista sobre o risco de perder a condicional por causa de suas atitudes. Revoltado com Adriana, Ademir começa a pensar em uma maneira de se vingar.

Enquanto isso, Ulisses diz a Pilar que seu casamento chegou ao fim. Brigitte conta a Tilde que Nicolau está interessado em uma funcionária. Mais tarde, Brigitte visita Ulisses.

Adriana conversa com Mau Mau e afirma que vai se preparar para assumir o lugar dele na sociedade da joalheria. Rosa avisa Elenice para tomar cuidado com Tom, enquanto Pilar orienta Rosa a manter distância de Brigitte.

Nancy percebe que os sentimentos de Lyris por Ulisses podem atrapalhar os planos de vingança de Adriana. A personagem passa a enxergar o envolvimento entre os dois como um possível obstáculo para a estratégia da protagonista.

Em outra frente da trama, Bruna expulsa Ademir de sua casa. Adélia procura César e pede dinheiro em troca dos laudos do cunhado perito. No fim do capítulo, Ademir procura Elisa.

Quem Ama Cuida é exibida de segunda a sábado pela Globo.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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