Cinema & TV

Domingo Maior hoje exibe o filme Círculo de Fogo de Guillermo del Toro

Filme é mexicano e de aclamado diretor

Escrito por Anny Malagolini
filme do Domingo Maior de hoje Reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje, 6 de setembro, o filme Círculo de Fogo, uma produção mexicana. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h35 (horário de Brasília), após o Rock in Rio na Globo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Do aclamado cineasta Guillermo del Toro, chega a aventura de ação e ficção científica “Círculo de Fogo”, da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures.

Quando legiões de criaturas monstruosas, conhecidas como Kaiju, começaram a emergir do mar, uma guerra teve início, ceifando milhões de vidas e consumindo os recursos da humanidade por anos a fio. Para combater os gigantescos Kaiju, um tipo especial de arma foi desenvolvido: robôs enormes, chamados Jaegers, controlados simultaneamente por dois pilotos cujas mentes são sincronizadas por meio de uma ponte neural chamada “A Deriva”. Mas, à medida que o inimigo se torna mais poderoso a cada ataque, até mesmo os Jaegers se mostram praticamente indefesos diante da implacável ameaça dos Kaiju.

À beira da derrota, as forças que defendem a humanidade não têm outra escolha senão recorrer a dois heróis improváveis ​​— um ex-piloto decadente (Charlie Hunnam) e uma recruta inexperiente (Rinko Kikuchi) — que são designados para pilotar um Jaeger lendário, porém aparentemente obsoleto, vindo do passado. Juntos, eles representam a última esperança da humanidade contra o apocalipse iminente.

O indicado ao Oscar® Guillermo del Toro (“O Labirinto do Fauno”) dirige esta épica aventura de ação e ficção científica, com roteiro de Travis Beacham e del Toro, e história de Beacham. Thomas Tull, Jon Jashni, del Toro e Mary Parent são os produtores, com Callum Greene como produtor executivo e Jillian Zaks como coprodutora.

“Pacific Rim” é estrelado por Charlie Hunnam (da série de TV “Sons of Anarchy”), Idris Elba (“Thor”), Rinko Kikuchi (“Babel”), Charlie Day (“Quero Matar Meu Chefe”) e Ron Perlman (dos filmes “Hellboy”). O elenco também inclui Robert Kazinsky, Max Martini, Clifton Collins Jr., Burn Gorman e Ron Perlman (dos filmes “Hellboy”).

A equipe de bastidores de Del Toro inclui o diretor de fotografia vencedor do Oscar Guillermo Navarro (“O Labirinto do Fauno”), os diretores de arte Andrew Neskoromny e Carol Spier, os editores Peter Amundson e John Gilroy, e a figurinista Kate Hawley. A música é composta por Ramin Djawadi. Os supervisores de efeitos visuais são John Knoll e James E. Price, e o supervisor de animação é Hal Hickel.

A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures apresentam uma produção Legendary Pictures/DDY, um filme de Guillermo del Toro. O filme será lançado em 2D e 3D em cinemas selecionados e IMAX®, e será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures, uma empresa da Warner Bros. Entertainment.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Quem saiu da Dança dos Famosos

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como vai funcionar disputa de 2026

Jurassic World domingo maior

Temperatura Máxima hoje (06/09): Globo exibe Jurassic World – O Mundo dos…

assistir rock in rio

Onde assistir ao Rock in Rio 2026? 4 formas de transmissão

Show do Foo Fighters ao vivo

Show do Foo Fighters ao vivo: transmissão do Rock in Rio

Resumo de Quem Ama Cuida sexta

Resumo de Quem Ama Cuida sexta (4/9): Adriana arma plano para Ademir flagrar Dora com…

Quem Ama Cuida: Adriana arma para Ulisses e Fábia descobre vício do marido

Quem Ama Cuida: Adriana arma para Ulisses e Fábia descobre vício do marido

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes