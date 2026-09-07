Domingo Maior hoje exibe o filme Círculo de Fogo de Guillermo del Toro

A TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje, 6 de setembro, o filme Círculo de Fogo, uma produção mexicana. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h35 (horário de Brasília), após o Rock in Rio na Globo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Do aclamado cineasta Guillermo del Toro, chega a aventura de ação e ficção científica “Círculo de Fogo”, da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures.

Quando legiões de criaturas monstruosas, conhecidas como Kaiju, começaram a emergir do mar, uma guerra teve início, ceifando milhões de vidas e consumindo os recursos da humanidade por anos a fio. Para combater os gigantescos Kaiju, um tipo especial de arma foi desenvolvido: robôs enormes, chamados Jaegers, controlados simultaneamente por dois pilotos cujas mentes são sincronizadas por meio de uma ponte neural chamada “A Deriva”. Mas, à medida que o inimigo se torna mais poderoso a cada ataque, até mesmo os Jaegers se mostram praticamente indefesos diante da implacável ameaça dos Kaiju.

À beira da derrota, as forças que defendem a humanidade não têm outra escolha senão recorrer a dois heróis improváveis ​​— um ex-piloto decadente (Charlie Hunnam) e uma recruta inexperiente (Rinko Kikuchi) — que são designados para pilotar um Jaeger lendário, porém aparentemente obsoleto, vindo do passado. Juntos, eles representam a última esperança da humanidade contra o apocalipse iminente.

O indicado ao Oscar® Guillermo del Toro (“O Labirinto do Fauno”) dirige esta épica aventura de ação e ficção científica, com roteiro de Travis Beacham e del Toro, e história de Beacham. Thomas Tull, Jon Jashni, del Toro e Mary Parent são os produtores, com Callum Greene como produtor executivo e Jillian Zaks como coprodutora.

“Pacific Rim” é estrelado por Charlie Hunnam (da série de TV “Sons of Anarchy”), Idris Elba (“Thor”), Rinko Kikuchi (“Babel”), Charlie Day (“Quero Matar Meu Chefe”) e Ron Perlman (dos filmes “Hellboy”). O elenco também inclui Robert Kazinsky, Max Martini, Clifton Collins Jr., Burn Gorman e Ron Perlman (dos filmes “Hellboy”).

A equipe de bastidores de Del Toro inclui o diretor de fotografia vencedor do Oscar Guillermo Navarro (“O Labirinto do Fauno”), os diretores de arte Andrew Neskoromny e Carol Spier, os editores Peter Amundson e John Gilroy, e a figurinista Kate Hawley. A música é composta por Ramin Djawadi. Os supervisores de efeitos visuais são John Knoll e James E. Price, e o supervisor de animação é Hal Hickel.

A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures apresentam uma produção Legendary Pictures/DDY, um filme de Guillermo del Toro. O filme será lançado em 2D e 3D em cinemas selecionados e IMAX®, e será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures, uma empresa da Warner Bros. Entertainment.