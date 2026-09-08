Por que o debate presidencial do SBT foi cancelado?

Por que o debate presidencial do SBT foi cancelado?

O debate entre os candidatos à Presidência da República que seria realizado pelo pool de veículos O Momento da Decisão no dia 14 de setembro foi cancelado. Agora, a próxima oportunidade é o Debate da Globo, dia 1 de outubro.

Por que o debate do SBT foi cancelado?

O debate presidencial do SBT que aconteceria dia 14, em São Paulo, foi cancelado porque Lula e Flávio Bolsonaro não confirmaram participação dentro do prazo definido pelo pool de veículos de comunicação. O grupo também cancelou o debate entre os candidatos ao Governo de São Paulo, que estava marcado para 18 de setembro. Neste caso, a decisão ocorreu após Tarcísio de Freitas não confirmar presença no encontro.

Foi estabelecido o dia 7 de setembro como prazo para que todos os candidatos convidados confirmassem presença. Como Lula e Flávio Bolsonaro não confirmaram participação até a data estipulada, os veículos decidiram pelo cancelamento do debate presidencial.

O Momento da Decisão reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV.

Antes do cancelamento, as campanhas de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) haviam confirmado participação no debate presidencial.

Para o encontro entre os candidatos ao Governo de São Paulo, a campanha de Fernando Haddad havia confirmado presença.

O pool afirmou que a decisão de cancelar os debates não muda a avaliação dos veículos sobre a importância dos encontros para o processo eleitoral.

Segundo o grupo, os debates permitem que os eleitores comparem propostas e posições dos candidatos diretamente, dentro das mesmas regras e com espaço para o contraditório.

Os veículos também reafirmaram o compromisso de realizar uma cobertura ampla, plural e independente das eleições, com informação para auxiliar os eleitores na escolha dos candidatos.