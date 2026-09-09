Quem saiu do Masterchef: Patric é eliminado com sorvete de maracujá

Quem saiu do Masterchef: Patric é eliminado com sorvete de maracujá

Patric foi eliminado do MasterChef Brasil na noite desta terça-feira. O cozinheiro deixou o programa após preparar um sorvete de maracujá na prova de eliminação, que teve como tema os biomas brasileiros.

Por que Patric foi eliminado do MasterChef?

Antes da etapa decisiva do Masterchef 2026, Patric já havia ficado entre os piores na prova da codorna, ao lado de Carla e Jesuíno. Gabriela venceu o desafio e ficou responsável por distribuir os biomas aos participantes.

O rapaz recebeu os ingredientes do Cerrado e decidiu preparar um sorvete de maracujá. O prato não convenceu os jurados e acabou determinando sua saída da competição. Carla, que também estava na prova de eliminação, conseguiu se recuperar e venceu o desafio. Jéssica e Rodrigo também receberam avaliações positivas.

A eliminação surpreendeu Érick Jacquin. O chef afirmou que considerava Patric um dos participantes que chegariam à final do MasterChef. “A gente pode errar, mas não pode se arrepender”, disse Jacquin ao cozinheiro.

Helena Rizzo também elogiou Patric e citou sua dedicação e criatividade durante a competição.

Patric mora na Austrália há 12 anos. Após deixar o programa, afirmou que pretende continuar trabalhando com gastronomia e desenvolver projetos entre Brasil e Austrália. “Meu objetivo maior era ganhar o prêmio, mas tinha um outro objetivo que era me reconectar com o Brasil”, afirmou.

Com a eliminação, Patric também deixou a disputa pelo troféu e pela bolsa de estudos na escola Le Cordon Bleu.

Onde assistir o programa

O próximo episódio será na terça-feira dia 15 de setembro. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;