Globo anuncia data e elenco de Avenida Brasil 2

A Globo anunciou hoje (8) a produção de “Avenida Brasil 2”, uma continuação de uma das maiores novelas de sucesso da história da televisão brasileira. A trama está prevista para estrear em janeiro de 2027, com o bairro do Divino como cenário e a participação de personagens mais queridos do público.

Quando estreia Avenida Brasil 2?

Avenida Brasil 2 estreia em janeiro de 2027, na faixa das nove da Globo. A produção substituirá Quem Ama Cuida e dará continuidade à história iniciada na novela original. A sequência será escrita por João Emanuel Carneiro, autor da primeira novela, e terá Ricardo Waddington na direção artística. A produção começa a ser preparada agora em setembro, enquanto a emissora mantém detalhes da trama sob reserva.

A nova trama volta a ter o bairro do Divino como um dos principais cenários. Tufão continua sendo uma figura central na comunidade, que passa novamente por mudanças com a chegada de novos personagens e acontecimentos.

A Globo confirmou o retorno de vários atores que participaram da primeira novela. Entre os nomes estão:

Adriana Esteves — Carminha

Murilo Benício — Tufão

Cauã Reymond — Jorginho

Débora Falabella — Nina

Marcos Caruso — Leleco

Eliane Giardini — Muricy

Letícia Isnard — Ivana

Juliano Cazarré — Adauto

Mel Maia — personagem inédita

Karolina Lannes — Agatha

Thalita Carauta — personagem ainda não divulgado

Thomás Aquino — personagem ainda não divulgado

Mel Maia, que interpretou Nina na infância na primeira produção, não voltará ao papel. A atriz terá uma personagem inédita na continuação.

O que acontece em Avenida Brasil 2?

Avenida Brasil 2 começa com uma reviravolta envolvendo Monalisa (Heloisa Périssé), esposa de Tufão. A personagem morre no início da novela, acontecimento que provoca mudanças na família. A partir da tragédia, Carminha (Adriana Esteves) volta a se aproximar do núcleo familiar por meio da filha, Agatha (Karolina Lannes). A personagem deverá funcionar como uma das pontes entre a história original e os novos conflitos da continuação.

O bairro do Divino também permanece como cenário da novela. Tufão continua sendo uma das figuras mais conhecidas da região, enquanto novos moradores movimentam a história.

A Globo vinha tratando o projeto com discrição e evitou confirmar publicamente a sequência durante meses. A emissora chegou a adotar medidas internas para impedir o vazamento de informações sobre a nova novela.

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