Cinema & TV

Globo anuncia data e elenco de Avenida Brasil 2

Nova trama começa com morte e retorno de Carminha

Escrito por Anny Malagolini
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Globo anunciou hoje (8) a produção de “Avenida Brasil 2”, uma continuação de uma das maiores novelas de sucesso da história da televisão brasileira. A trama está prevista para estrear em janeiro de 2027, com o bairro do Divino como cenário e a participação de personagens mais queridos do público.

Quando estreia Avenida Brasil 2?

Avenida Brasil 2 estreia em janeiro de 2027, na faixa das nove da Globo. A produção substituirá Quem Ama Cuida e dará continuidade à história iniciada na novela original. A sequência será escrita por João Emanuel Carneiro, autor da primeira novela, e terá Ricardo Waddington na direção artística. A produção começa a ser preparada agora em setembro, enquanto a emissora mantém detalhes da trama sob reserva.

A nova trama volta a ter o bairro do Divino como um dos principais cenários. Tufão continua sendo uma figura central na comunidade, que passa novamente por mudanças com a chegada de novos personagens e acontecimentos.

A Globo confirmou o retorno de vários atores que participaram da primeira novela. Entre os nomes estão:

Adriana Esteves — Carminha

Murilo Benício — Tufão

Cauã Reymond — Jorginho

Débora Falabella — Nina

Marcos Caruso — Leleco

Eliane Giardini — Muricy

Letícia Isnard — Ivana

Juliano Cazarré — Adauto

Mel Maia — personagem inédita

Karolina Lannes — Agatha

Thalita Carauta — personagem ainda não divulgado

Thomás Aquino — personagem ainda não divulgado

Mel Maia, que interpretou Nina na infância na primeira produção, não voltará ao papel. A atriz terá uma personagem inédita na continuação.

O que acontece em Avenida Brasil 2?

Avenida Brasil 2 começa com uma reviravolta envolvendo Monalisa (Heloisa Périssé), esposa de Tufão. A personagem morre no início da novela, acontecimento que provoca mudanças na família. A partir da tragédia, Carminha (Adriana Esteves) volta a se aproximar do núcleo familiar por meio da filha, Agatha (Karolina Lannes). A personagem deverá funcionar como uma das pontes entre a história original e os novos conflitos da continuação.

O bairro do Divino também permanece como cenário da novela. Tufão continua sendo uma das figuras mais conhecidas da região, enquanto novos moradores movimentam a história.

A Globo vinha tratando o projeto com discrição e evitou confirmar publicamente a sequência durante meses. A emissora chegou a adotar medidas internas para impedir o vazamento de informações sobre a nova novela.

Veja o final de Roni

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Por que o debate do SBT foi cancelado

Por que o debate presidencial do SBT foi cancelado?

Sessão da Tarde hoje

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Casamento Grego 3

Resumo da novela Quem Ama Cuida

Resumo de Quem Ama Cuida (8/9): Ademir decide se vingar de Adriana

filme do Domingo Maior de hoje

Domingo Maior hoje exibe o filme Círculo de Fogo de Guillermo del Toro

Quem saiu da Dança dos Famosos

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje e como vai funcionar disputa de 2026

Jurassic World domingo maior

Temperatura Máxima hoje (06/09): Globo exibe Jurassic World – O Mundo dos…

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes