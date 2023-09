Gracinha morre na novela Mulheres Apaixonadas?

Gracinha, vivida pela atriz Carol Castro, enfrenta um dilema na novela Mulheres Apaixonadas após engravidar de Claudio (Erik Marmo). A moça é desprezada pela mãe do rapaz por ser filha da empregada da família, e nem mesmo o amor de Claudio ela tem, já que o rapaz gosta mesmo é de Edwiges (Carolina Dieckmann). Com toda essa confusão, a personagem considera fazer um aborto, mas Gracinha morre na novela? Seu desfecho não será feliz.

Final de Gracinha em Mulheres Apaixonadas

Gracinha não vai morrer na novela Mulheres Apaixonadas e manterá seu bebê até o final da história. Quem acompanha a trama de Manoel Carlos no Vale a Pena Ver de Novo poderá conferir nos próximos capítulos da reprise de 2003 que ela será convencia por Edwiges a não abortar a criança que espera de Claudio.

As dúvidas de Gracinha sobre o que fazer vão continuar atormentando a jovem por vários capítulos, mas ela acabará em uma conversa convincente com a loira em uma igreja. Durante o papo, Edwiges, que é religiosa, pedirá que a moça não tire a criança e siga com a gravidez. Embora magoada por conta da traição do amado, Edwiges justificará que quer que a gravidez continue por conta de suas crenças. Para ela, o aborto seria um grave pecado e por isso deseja que a criança nasça.

Durante o papo, Edwiges até se oferecerá para cuidar da criança após o nascimento. A personagem de Carol Castro não fará nenhum acordo com a jovem para dar seu bebê após o parto, mas ficará comovida com a conversa e acabará resolvendo seguir com a gravidez.

Embora não passe pelo aborto, que por ser ilegal no país seria um risco para a vida de Gracinha ao ser realizado clandestinamente, o final da jovem ainda será bastante amargo. Isso porque ela não ficará com Claudio e continuará sendo desprezada por Marta (Marly Bueno), mãe dele.

As últimas cenas de Gracinha serão no casamento de Claudio e Edwiges, que vão se acertar na trama e subirão ao altar no último capítulo. A grávida aparecerá na cerimônia e dará de cara com Marta, que a indagará por estar lá: "o que você veio fazer aqui, estragar o casamento do meu filho?" A jovem negará qualquer plano de fazer mal ao casal e contará que fez uma ultrassonografia.

Decepcionada, a moça revelará que não terá um filho homem e que seu bebê é do sexo feminino. Para o horror da jovem, Marta comemorará a notícia e finalizará: "graças a Deus! Não vai carregar o nome do meu filho". A megera então sairá de cena e deixará Gracinha sozinha e triste. Enquanto ela passa por tal momento, Edwiges e Claudio estarão felizes curtindo a lua de mel em Nova York.

Quem morre em Mulheres Apaixonadas

Apesar de Gracinha não morrer na novela Mulheres Apaixonadas, outros personagens vão se despedir da trama. Três nomes estão com os dias contados na história de Manoel Carlos e não sobreviverão até o último capítulo.

Fernanda: pelo andamento dos capítulos na reprise, a morte da personagem de Vanessa Gerbelli deve ocorrer no mês de outubro. Sua despedida será bastante trágica, ela será baleada no peito após acabar no meio de uma troca de tiros entre assaltantes e a polícia no Leblon. Téo (Tony Ramos) estará com ela no dia e levará um tiro na cabeça, mas sobreviverá. Antes de falecer, Fernanda confessará para Helena que é a mãe de Lucas (Victor Cugula).

Fred: o rapaz será vítima de um grave acidente na reta final de Mulheres Apaixonadas, por culpa de Marcos (Dan Stulbach), o marido abusivo de Raquel (Helena Ranaldi). O vilão vai sequestrar o rapaz com a ajuda de Dóris (Regiane Alves) e ameaçará acabar com a vida da esposa. O personagem de Pedro Furtado então tentará tomar o controle do volante do carro e os dois acabarão caindo de uma ribanceira. Após a morte do rapaz, Raquel revelará que está grávida dele.



Marcos: o mau-caráter vivido por Dan Stulbach não resistirá aos ferimentos do acidente e também morrerá quando bater o carro durante o sequestro de Fred.