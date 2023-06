Edwiges e Cláudio ficam juntos em Mulheres Apaixonadas?

Edwiges e Cláudio passam a novela entre idas e vindas em Mulheres Apaixonadas. Os personagens interpretados por Carolina Dieckmann e Erik Marmo passam por uma série de empecilhos, e o rapaz até tem um filho com outra mulher. Relembre como termina a história, atualmente exibida no Vale A Pena Ver de Novo.

O que acontece com Edwiges e Cláudio em Mulheres Apaixonadas?

Edwiges e Cláudio se apaixonam ainda no começo da trama, mas Marta (Marly Bueno), mãe do rapaz, desaprova o namoro por ela ser de uma família pobre. A matriarca deseja que seu filho se relacione com uma moça rica assim como ele.

Além de terem que lidar com Marta, os dois também entram em conflito já que a moça não se sente pronta para ter relações sexuais e quer se manter virgem até o casamento.

A crise no relacionamento fica maior quando Cláudio se aproxima de Gracinha (Carol Castro), filha da empregada que trabalha em sua casa. Os dois começam a ficar, até que a jovem engravida do rapaz. A notícia deixa Marta e Onofre (Serafim Gonzales) furiosos, pois acreditam que a garota quer apenas dar o “golpe do baú”. A moça até pensa em abortar a criança, mas é incentivada justamente por Edwiges a seguir com a gestação.

Depois de muitas idas e vindas, Edwiges e Cláudio ficam juntos de fato no capítulo 181 da exibição original de Mulheres Apaixonadas. Os dois enfim reatam o namoro de vez e decidem se casar.

O casamento dos pombinhos acontece no penúltimo capítulo da trama de Manoel Carlos. O casal escolhe a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, para passar a lua de mel, e Edwiges enfim perde a virgindade com o marido.

Já o final de Gracinha será ao lado de seu filho. A jovem decide prosseguir com a gestação e o bebê nasce, mas a moça não fica com Cláudio como desejava.

O público ainda vai acompanhar vários desentendimentos e declarações de amor entre Edwiges e Cláudio, que passam boa parte da trama sofrendo um pelo outro diante das dificuldades do namoro e interferências externas. A reprise da trama começou em 29 de maio e seguirá pelos próximos meses na Globo.

Veja: Como está Giselle Policarpo hoje, a Elisa de Mulheres Apaixonadas

Como estão Carolina Dieckmann e Erik Marmo?

Os atores Carolina Dieckmann e Erik Marmo seguem caminhos diferentes atualmente. Ela contina trabalhando em novelas e está atualmente em Vai na Fé, exibida no horário das 19h, como Lumiar. Já ele mora nos Estados Unidos com a família e se tornou coach de futebol.

Em 2020, quando a trama ganhou uma exibição no Viva, o Globoplay USA promoveu um encontro virtual entre os atores. A atriz afirmou que adora assistir as reprises das novelas em que atuou: “Adoro, zero me critico. Fico encantada olhando, tentando entender o que estava passando na minha cabeça, o que eu fiz para chegar naquela cena, mas como espectadora”.

Depois de anos morando fora com o marido e os filhos, Carolina Dieckmann retornou ao Brasil para fazer parte do elenco de Vai na Fé, que está fazendo sucesso no horário das 19h. A atriz é casada com Tiago Worcman e tem dois filhos: Davi, de 23 anos, e José, 15. O primeiro herdeiro da loira é fruto de seu relacionamento com Marcos Frota.

Já Erik Marmo mora em Los Angeles, na Califórnia, desde 2014. Seu último trabalho na televisão foi em 2019, quando esteve no seriado americano “The Purge”. Desde então, ele segue carreira no esporte e se dedica à família.

O intérprete de Cláudio em Mulheres Apaixonadas é casado com a modelo Larissa Burnier, com quem tem dois filhos, Daniel, 13, e Nathan, 9.

Veja: Por onde anda Pitty Webo, a Marcinha de Mulheres Apaixonadas?